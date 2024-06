V kabinetu Roberta Goloba so znova zavrnili navedbe, da naj bi bil premier pred podpisom pogodbe o nakupu stavbe na Litijski »seznanjen z vsemi dejstvi in okoliščinami nakupa«. Trdijo, da je premier vedel zgolj za naslov Litijska 51 in za velikost prostorov 5126 kvadratnih metrov. O tem, za koga, za koliko in kako so na pravosodnem ministrtvu kupovali nesojeno sodno stavbo, naj torej ne bi vedel nič. (Foto: STA)