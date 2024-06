Zapora ceste Polhov Gradec–Črni Vrh

Do 20. julija bo vzpostavljena popolna zapora lokalne ceste Polhov Gradec–Črni Vrh na dveh odsekih. Na odseku Polhov Gradec–Zalog je zapora vzpostavljena zaradi izvajanja sanacije in asfaltiranja ceste, med 16. in 8. uro bo cesta prevozna na lastno odgovornost.