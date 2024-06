Zapora Dunajske ceste: Kljub počitnicam gneča v centru

Čeprav so se začele poletne počitnice in je v prestolnici manj ljudi, je zapora dela Dunajske ceste danes povzročila precej nevšečnosti voznikom osebnih vozil in predvsem potnikom na mestnih avtobusih. Ti so zaradi dolgega obvoza okoli železniške postaje imeli zamude.