Državne naložbe: 8,8-odstotna donosnost

Nadzorni svet SDH je včeraj obravnaval poročilo o upravljanju naložb v letošnjem prvem četrtletju. Donosnost portfelja kapitalskih naložb v upravljanju je znašala 8,8 odstotka. To je več od načrta za letos v višini 6,7 odstotka in 1,2 odstotne točke več kot v istem obdobju lani. Izplačilo dividend po oceni družb v upravljanju za letošnje leto znaša 432,5 milijona evrov. To je precej več kot za leto 2023, ko sta država in SDH prejela za 175,5 milijona evrov dividend, in za 48,6 milijona evrov več od načrtovanih 383,9 milijona evrov dividend za letošnje leto.