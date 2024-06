Prodaja poslovnih nepremičnin upadla

Cene poslovnih nepremičnin so se v letošnjem prvem četrtletju zvišale za 11,5 odstotka. V tem četrtletju so se po znižanju v predhodnem podražile pisarne ter trgovski in storitveni lokali. Število prodaj je medtem močno upadlo in je bilo najnižje po letu 2015, je sporočil statistični urad.