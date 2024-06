Bolivija je v sredo zvečer preživela poskus vojaškega udara proti predsedniku Luisu Arceju. Več sto vojakov in vojaških vozil se je zbralo v središču La Paza, nakar je oklepnik podrl vrata predsedniške palače, vanjo pa so vdrli vojaki pod poveljstvom odstavljenega generala Juana Joseja Zunige. Na posnetkih je bilo videti, kako se je Arce soočil z generalom in zahteval umik. Nekaj ur po začetku udara se je to tudi zgodilo, generala pa so aretirali.

Kaj natančno je bil povod za njegovo ravnanje, sprva ni bilo jasno. Očitno pa je bilo povezano z napetostmi v vladajočem Gibanju za socializem (MAS) pred predsedniškimi volitvami prihodnje leto. Arce je na čelo države prišel leta 2020 kot kandidat MAS s pomočjo bivšega predsednika Eva Moralesa. Ta je državo vodil tri mandate (2006–2019), dokler ni odstopil zaradi velikih protestov, na katerih so mu očitali volilne prevare. Sčasoma pa je Arce vse bolj stopal iz sence Moralesa, v stranki MAS je izbruhnil hud spor, na levici je nastal razkol med njunima frakcijama, Morales pa je napovedal vnovično predsedniško kandidaturo, očitno proti Arceju.

V te napetosti je bil očitno vpet tudi prevratniški general Zuniga. V torek je na televiziji dejal, da Morales ne more biti več predsednik države in da ga je pripravljen aretirati. Arce je kljub sporom z Moralesom to ocenil kot korak čez mejo in odstavil generala. V sredo je Zuniga potem uprizoril pohod na predsedniško palačo, po aretaciji pa dejal, da je ravnal po navodilih Arceja. Medtem ko so iz tujine prihajale obsodbe udara, je njegovo ozadje še čakalo razlago.