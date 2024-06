Na FDV izobraževanje o komuniciranju v zdravstvu

Na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani bodo v sodelovanju z NIJZ in združenjem zdravstvenih zavodov med januarjem in marcem 2025 prvič izvedli učni program Odnosi z javnostmi in komuniciranje v zdravstvu. Gre za usposabljanje z mikrodokazili, ki jih univerza začenja izvajati skladno s smernicami in priporočili Sveta EU.