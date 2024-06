Kandidatka je diplomirala na ljubljanski fakulteti za družbene vede, magistrirala na London School of Economics and Political Science in nato na FDV doktorirala iz regulacije vedenjskega oglaševanja z vidika pravice do zasebnosti in varstva osebnih podatkov. Od leta 2009 je zaposlena pri Informacijskem pooblaščencu. Dosedanja informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik bo po dveh mandatih prevzela mesto direktorice STA.