anka je odgovorila, da je bilo njeno ravnanje edini možen način obvladovanja tveganj s področja pranja denarja in financiranja terorizma ter edini način za preprečitev možnosti, da bi ameriške banke zaradi spornih transakcij katerega od njenih komitentov prekinile sodelovanje zaradi nespoštovanja mednarodnih sankcij proti Iranu. Sklicevali so se na zakon o varstvu pred diskriminacijo, ki omogoča dopustne izjeme od prepovedi diskriminacije. Ker banka ni predložila konkretnih dokazil za svoje trditve, je zagovornik ugotovil, da zavrnitev odprtja transakcijskega računa ni bila edina možna pot za doseganje izpostavljenih legitimnih ciljev. Banka bi jih namreč lahko dosegla tudi s spremljanjem in pregledovanjem poslovanja stranke.