Toda Slovenci vemo, da gre v resnici za evolucijo našega potrošništva. V starih časih smo pred trgovinami stali za olje, sladkor in pralni prašek, ki so jih v dobi stabilizacije dobrodušno pošiljali v trgovine iz državnih rezerv SFRJ. Potem je nastopil kapitalizem in potrošniki so se gnetli pred vrati tedaj novih diskontnih trgovin za brezplačne metle in ugodne pralne stroje žnj kvalitete. Sedaj, ko imamo vsega dovolj, pa se grebemo za ameriške pohane piške, ker se nam zdi, da naše domače niso več dovolj dobre. Ampak res: kdo pa si še želi v času obilja v domači kuhinji kose surovega mesa valjati v moki, pomakati v jajce in nato z lepljivimi prsti še tapkati drobtine. Zato se zahvaljujemo Američanom, da so nas za vse večne čase odrešili te kuhinjske nesnage.