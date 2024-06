Malokdo ne pozna najbolj impresivne londonske policijske postaje – sedeža poveljstva mestne metropolitanske policije, znane po kratici MET, pred katerim se 5000-krat na dan obrne ikonski 700 kilogramov težak trikotnik iz nerjavečega jekla. Na vseh treh stranicah je ime najbolj znane policijske sile na svetu: New Scotland Yard. V kričečem nasprotju s tem orjaškim poslopjem pa so v Londonu bolj ali manj propadajoče majhne stavbe z zbledelimi napisi Police Station, katerih vrata in okna so pokrita s pribitimi deskami. Na večini je napis: »Ta policijska postaja je zaprta za javnost.« Pod njim pa še: »Prosimo, kličite 999, če nujno potrebujete pomoč!«

Pozabljene, odpisane, prodane

Veliko od zaprtih policijskih postaj je zaprtih že dolgo. V zadnjih petnajstih letih so jih zaprli 160. Številne so že pozabljene, odpisane in prodane. Leta 2008, v letu velike finančne krize, ki so jo zakuhali objestni, pohlepni in megalomanski bankirji, je bilo po Londonu posejanih 160 policijskih postaj. Po zadnjem štetju jih je samo še 36. To pomeni, da so jih zaprli več kot tri četrt. Nekoč so bile policijske postaje skoraj tako opazne kot restavracije verige McDonald's, ki jih je trenutno 180. Veliko policijskih postaj je MET prodal, nekatere so namenjene samo zaposlenim (zaprte so za javnost). Njihovo število nameravajo še znižati, na 32, kolikor je občin v Londonu. Z drugimi besedami, v vsaki občini naj bi imeli samo po eno postajo. Zapiranje policijskih postaj, ki mu velika večina Londončanov odločno nasprotuje, je podvojilo povprečno razdaljo prebivalca do najbližje postaje z ene na dve milji (z 1,6 na 3,2 kilometra). Leta 2018 je MET hotel zapreti tudi razmeroma veliko policijsko postajo v (mojem) Wimbledonu, pa je to s pomočjo sodišča preprečil Wimbledončan, žrtev nasilnega vloma, ki se je bal za življenje. Trdil je, da mu policija ne bi mogla pomagati pravočasno, če v Wimbledonu ne bi bilo odprte policijske postaje. Pristojni sodnik je ne samo prepovedal zaprtje postaje, ampak javno kritiziral površnost posvetovanj županovega urada za policijo in kriminal o zapiranju postaj. Že leta jih zapirajo tudi drugod po državi. Od 900 policijskih postaj jih je v Angliji ostalo manj kot 300. London jih je glede na velikost in število prebivalcev izgubil daleč največ.

Kdo je kriv za izginjanje odprtih policijskih postaj? Zadnja dva kandidata konservativcev za županski stolček sta v kampanjah krivila laburističnega župana Sadiqa Khana. Resnica je precej drugačna. Ko je Khan na županskem stolčku nasledil kaotičnega konservativca Borisa Johnsona, je podedoval samo še 73 odprtih postaj. Večino so zaprli v Johnsonovem času. Khan je zaslužen za to, da jih niso zaprli še več. Za izginjanje policijskih postaj je kriva dolgoletna nespametna varčevalna politika konservativcev, ki so prišli na oblast leta 2010. Pod premierjem Davidom Cameronom (2010–2016) je morala londonska policija svoj proračun znižati za četrtino. Policijsko vodstvo in Johnson sta raje zapirala postaje (in številne prodala) ter znižala število civilistov v policiji, kot pa odpuščala policiste. Policijske postaje so v lasti Uprave velikega Londona, ki je podrejena županu. To pomeni, da ta postaje lahko ohrani, ne more pa prisiliti poveljnika londonske policije, da v njih nastani policiste.

Rast nasilnega kriminala

Raziskave, tudi nova akademska študija, so pokazale, da je zapiranje tako številnih policijskih postaj povzročilo rast nasilnega kriminala. V Londonu se je nasilni kriminal z uporabo pištol in nožev lani povečal za 20 odstotkov. Najvišjo rast opažajo na prav vseh območjih prestolnice, kjer so zaprli policijske postaje. Rast nasilnega kriminala na teh območjih je 11 odstotkov višja od rasti na območjih, kjer še imajo postajo. Kriminalci, posebno vlomilci, so najbolj aktivni na območij brez postaj. Pomemben razlog je čas policijskega odziva. Na območjih s postajami so policisti na kraju dejanja v petih minutah, na območjih brez pa v desetih minutah. Raziskovalci so tudi ugotovili, da na območjih brez postaje prebivalci prijavijo precej manj manjših kriminalnih dejanj, kot je na primer kraja kolesa ali nenasilen vlom, kot na območjih s postajami.

Konservativna vlada Rishija Sunaka, ki jo bo, kot vse kaže, na volitvah 4. julija odpihnilo z oblasti, v kampanji vsem, tudi policiji, kot Božiček s košem denarja brez dna obljublja milijone in milijarde. »Vlada ne odloča o policijskih postajah, vedno pa bomo podpirali policijo. MET bo prihodnje leto dobil 4,1 milijarde evrov, 152 milijonov več kot lani.« x