Kot je v nagovoru zbranim dejal Jušić, so se družba, vrednote in varnostne razmere v regiji in širše po svetu močno spremenile ter prinesle nove varnostne izzive. Tako so klasičnim policijskim področjem dodali nova. Opozoril je na porast kibernetske kriminalitete in na varnostna tveganja, ki jih prinašajo vojna žarišča, tako v obliki množičnih migracij, kot možnih terorističnih napadov in naraščanja nestrpnosti v družbi.

O grožnah z nasiljem in napadih v šolah

Izpostavil je tudi letošnji slovenski krst na področju groženj z nasiljem in napadi v šolah. »Na srečo je šlo le za grožnjo in smo se iz tega primera veliko naučili,« je poudaril. Pokazala se je potreba po usklajenih protokolih ukrepanja in kot je zagotovil Jušić, so okrepili medresorsko sodelovanje ter vzpostavili dodatne preventivne ukrepe v šolah.

Policijo v zadnjem času precej zaposlujejo tudi migracije in vzpostavitev ponovnega nadzora na mejah z Madžarsko in Hrvaško. Kot je povedal Jušić, ne kaže, da bi se stanje v kratkem lahko izboljšalo, pozitivno pa je, da je policija pokazala, kako hitro se lahko odzove in organizacijsko prilagodi novim izzivom. Zagotovil je, da policisti preprečijo veliko nezakonitih prehodov meje in odkrijejo veliko tihotapcev ljudi.

»Vse bolj očitno je, da so največji varnostni izzivi povezani z dogajanjem v svetu. Spremembam ne moremo ubežati, lahko pa se jim prilagodimo po najboljših močeh. Pomembno je, da svoj pogled usmerimo naprej in si prizadevamo za čim boljši jutri. Mislim, da to počnemo in smo pri tem uspešni,« je sklenil Jušić in navedel, da se Slovenija uvršča med najbolj varne države na svetu. Ob tem je izrazil željo, da bi bila varnost prepoznana kot najdragocenejši kapital države.

Slovenija - ena najbolj varnih držav na svetu

Tudi minister Poklukar je poudaril, da je Slovenija ena najbolj varnih držav na svetu, kar je predvsem zasluga policije. Kot je dejal, je slovenska policija demokratična, avtonomna, moderna in visoko strokovna institucija, ki ji državljani zaupamo. Posebej se je izkazala v lanskih poplavah, hitro pa se odziva tudi na druge varnostne izzive. Kot je ocenil Poklukar, slovenska policija svoje temeljne zakonske naloge opravlja zelo dobro.

V spremenjenem varnostnem okolju so dobrodošle strokovne razprave o tem, kako še izboljšati sistem notranjih zadev in policije, je dejal minister. Med drugim je izpostavil velik izziv na področju zaposlovanja novih policistov. »Soočamo se s kadrovskim mankom in vlagamo velike napore v pridobivanje novih kadrov,« je dejal.

Spomnil je, da se policiji znova vrača tudi naloga opravljanja helikopterske nujne medicinske pomoči. »Čaka pa nas še izziv modernizacije pomorske policije in pričakujem, da bomo prihodnje leto lahko pokazali že prve rezultate,« je napovedal. Kot je poudaril, je policija organizacija, na katero lahko državljani vedno računajo. »Raznih vaških straž in neonacističnih skupin ne bomo dovolili,« je dejal.

Tako Poklukar kot Jušić sta spomnila tudi na vlogo policije oziroma takratne milice pri osamosvajanju Slovenije. Policisti so si namreč za datum svojega praznika izbrali 27. junij v spomin na dogodek leta 1991, ko so se miličniki spopadli z Jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmec.

Današnji praznik so policisti pred osrednjo slovesnostjo, ki se je je udeležila tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, obeležili s podelitvijo priznanj in predstavitvijo policijskega dela. V centru Kranja so pokazali nekatere najatraktivnejše vidike policijskega poklica, opremo, naprave in vozila ter službene živali.