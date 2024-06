Kampanja je hkrati poziv k razmisleku o možnosti zmanjšanja pitja alkohola. Slovenija se po ključnih dejavnikih uvršča med države z večjim bremenom bolezni in drugih težav zaradi alkohola, zato alkohol predstavlja velik javnozdravstveni problem, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu.

Resnična obsežnost problematike alkohola v naši družbi se kaže v več kot 10 litrih popitega čistega alkohola na prebivalca, 55-odstotkih odraslih Slovencev, ki pijejo tvegano ali škodljivo, in več kot 400 umrlih na milijon prebivalcev zaradi alkoholu neposredno pripisljivih bolezni, so opozorili na ministrstvu.

»V našem okolju, kjer je tradicionalno prisoten alkohol, vplivajo na odnos mladih do alkohola predvsem lahka dostopnost, globalni trendi in spremembe navad ter tudi interesi alkoholne industrije,« so pojasnili.

Evropejci popijejo dvakrat več alkohola kot v drugih delih sveta

Problematika alkohola je po navedbah ministrstva v Evropi še posebej prisotna, saj Evropejci popijejo dvakrat več alkohola kot v drugih delih sveta. Visoka poraba alkohola, predvsem pa njegova tvegana in škodljiva raba se odraža v velikem zdravstvenem, socialnem in ekonomskem bremenu za posameznika, njegove najbližje in za družbo kot celoto.

Alkohol je po navedbah ministrstva eden glavnih dejavnikov tveganja za kronične bolezni, poškodbe in nasilje ter je peti najpomembnejši dejavnik tveganja za izgubljena leta zdravega življenja zaradi slabega zdravja, invalidnosti ali prezgodnjih smrti. Škodljivo pitje alkohola prispeva k večji obolevnosti, manjši zmožnosti in umrljivosti.

S pitjem alkohola je povezana tudi večja pojavnost številnih drugih bolezni, kot so rakava obolenja, mišično-skeletne in srčno-žilne bolezni, bolezni želodca in prebavil. Mednarodna agencija za raziskovanje raka je alkohol uvrstila v prvo skupino snovi, ki so rakotvorne za človeka, v isto skupino sta uvrščena tudi tobak in azbest.

V Ljubljani se je danes začela dvodnevna evropska konferenca o alkoholni politiki, ki je združila snovalce politik, odločevalce, zagovornike, raziskovalce, mlade in zdravstvene delavce. Namenjena je boljšemu razumevanju razvoja ukrepov glede uživanja alkohola in naslavljanju problematike vpliva alkoholne industrije.

10. evropsko konferenco o alkoholni politiki ministrstvo za zdravje organizira skupaj z Evropskim zavezništvom na področju alkoholne politike (Eurocare) in Mednarodno zvezo za zdravje mladih. Dogodka se udeležuje 180 mednarodnih in nacionalnih strokovnjakov, so še sporočili z ministrstva za zdravje.