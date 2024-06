Golob je dejal, da razume pozive »dajte nam več denarja«, a to po njegovem mnenju nikoli ne reši problemov. »Videli smo na primer v zdravstvu, da več denarja ni pomagalo pri tem, da bi se zadeve v zdravstvu rešile. Kvečjemu so se nekateri problemi zaostrili. Verjamem, da bi se v primeru RTVS lahko ponovil isti scenarij,« je dejal.

Meni, da morajo organi upravljanja RTVS najprej pripraviti »zelo jasen razvojni program in tak, ki bo tudi na dolgi rok vzdržen s strani države«. Nato pa bo tudi vlada »po svojih zmožnostih« pomagala pri zagotavljanju finančnih sredstev za izvršitev teh načrtov.

Vlada bi morala uskladitev rtv-prispevka z inflacijo predlagati do konca avgusta, zato se zakonski rok izteka. Na vprašanje, ali se mu zdi realno, da vodstvo do tedaj pripravi načrt, kot ga pričakuje, pa je odgovoril: »Na njih je odgovornost, da pripravijo načrte. Zakaj jih še niso, ni vprašanje zame, ampak zanje.«

Svet RTVS je namreč na sredini seji sprejel poziv vladi za delno uskladitev rtv-prispevka z inflacijo. Fizične osebe zdaj plačujejo mesečni prispevek v višini 12,75 evra. Vlada pa lahko najkasneje do 1. septembra tekočega leta za naslednje leto to višino v skladu z zakonodajo spremeni za največ deset odstotkov, če za to obstajajo utemeljeni ekonomski razlogi. Glede na to bi zvišani prispevek s 1. januarjem 2025 znašal 14 evrov.