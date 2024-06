Slovenski selektor Matjaž Kek je mož beseda. Pred začetkom evropskega prvenstva je novinarjem, ki poročamo iz Nemčije, obljubil, da jih bo v primeru uvrstitve v osmino finala povabil na kosilo v bazo v reprezentančnem hotelu Das Vesper in jih sam osebno postregel v vlogi natakarja. Medtem ko so imeli igralci včeraj popolnoma prost dan in so se vratarji Jan Oblak, Vid Belec in Igor Vekić sproščali z igranjem golfa ter vse skupaj zabeležili na svojih telefonih, je Kek kot šef strežbe suvereno stopil v jedilnico na hotelski terasi in pozdravil 21 predstavnikov slovenskih medijev. Medtem ko je strežbo pijače prepustil poklicnim natakarjem, je s s prtičkom na desni roki raznašal krožnike z okusnimi testeninami. »V notranjosti imate solatni bife. Za konec so sladice in sadje,« je gostom suvereno, kot da ima deset let dela v gostinstvu, razlagal dobro razpoloženi Matjaž Kek. S svojim pristopom je tako navdušil natakarje v hotelu, da so ga želeli vzeti v svojo ekipo in mu ponudili priponko z imenom.

Vesel, da je izgubil stavo z novinarji

Nato se je usedel na stol med mizami, z nami neformalno klepetal in vidno užival, nato pa dovolil na pet minut dolg uradni pogovor pred mikrofoni, ki se je raztegnil na dobre pol ure. »Za vas je bilo čudovito, meni ni bilo povsem tako, ker novinarjev še nisem stregel. Vesel sem, da sem izgubil stavo z vami. Med seboj smo povezani. Tudi veselje vas je prišlo do nas. Ko gledam fante, imam občutek, da so bili pripravljeni na takšen uspeh in so vedeli, da se bo nekaj zgodilo. Tako so verjeli v osmino finala, da niso bili šokirani,« je začel Kek, krivec, da smo morali bivanje v Nemčiji podaljšati za najmanj teden dni.

Strokovni štab je imel največ skrbi, kako ekipo dvigniti po šoku s Srbijo. Pomembno vlogo je odigral kapetan Oblak, ki je soigralcem že na igrišču v Münchnu dejal, da ni razloga za paniko, ampak so le za nekaj dni prestavili uvrstitev v izločilne boje. »Dva, tri dni je bilo težko, da so vse skupaj premleli. Dobro je bilo, da je bil premor do Anglije dolg pet dni. Po zadnjem treningu nisem bil zadovoljen, na dan tekme pa je bilo tako, bolj ko sem jih gledal, bolj sem bil miren. Zavedajo se, kaj je njihovo poslanstvo. Znova in znova me preseneča njihova enostavnost in zrelost. Imamo malo sestankov, na katerih se vse dogovorimo v treh, štirih minutah. Uživam, ko jih gledam po tekmi, ko se družijo še v dresih in si vzamejo čas za navijače. Zaradi tega vam govorim, da so posebni in drugačni od tistih, s katerimi sem delal doslej,« je bil zgovoren Kek.

Kek trdi, da si sploh ni ogledal zadnjih dveh tekem v skupini F, v kateri si je nemotivirana Portugalska z rezervno zasedbo s porazom proti Gruziji za tekmeca v osmini finala izbrala Slovenijo. »Analiza tekmeca je pomembna, a še veliko bolj je, kako deluje moja ekipa. Preveč podatkov je lahko škodljivih. Mi imamo analitika Kopasića, Danci jih imajo pet. Nočem kopirati Hrvatov, Portugalcev, Nemcev, ampak gremo svojo pot. Na tekmi proti Portugalski se ne smemo zanašati na zmago marca v Stožicah, ki je bila sicer izjemno pomembna, saj se je oblikovalo optimistično ozračje. Igralcem sem že jasno povedal, če bo nekdo živel od zmage z 2:0, bomo v velikih težavah. Tekma bo velik izziv in motiv, obenem pa izjemno zadovoljstvo, da še nismo na dopustu,« je kar vrelo iz Keka, ki ni hotel razkriti, če bo Slovenija pred tekmo s Portugalsko trenirala enajstmetrovke. Ni še vedel, ali bo ekipa na tekmo v dobrih 200 kilometrov oddaljeni Frankfurt, kjer igralna površina bojda ni v najboljšem stanju, potovala z vlakom ali avtobusom.

Kek: Vidim, da bo treba oditi v penzijo

Nato nas je spomnil, da so bili temelji trenutnega uspeha postavljeni na zadnji tekmi lige narodov, ko je Slovenija v Atenah igrala za prvo mesto v skupini C in napredovala v drugi kakovostni razred. »Slovenija nikoli ne bo imela deset Oblakov, Bijolov, Šeškov, zato je pomembno, da znamo izkoristiti izvor Karničnika, ki ni mogel igrati v Ludogorcu, pa Elšnika, ki je bil v Angliji. Posebna zgodba je Janža. Igralcem, ki so zdaj v slovenski ligi, mora biti izziv preboj v reprezentanco, ne pa frizura Šeška, ali nogometni čevlji enega igralca. Moja filozofija je, da delujemo kot klub. Posebna zgodba so navijači, ki jih težko prevaraš. Energija, ki so jo nam dali na stadionih v Nemčiji, je bila neverjetna. Splača se delati za magični trenutek, ko je sodnik zapiskal konec tekme z Anglijo. Vsi smo dobro plačani v primerjavi z delavci, a to je bil poseben trenutek. Slovenci smo enotni in glasni, ko gre za uspehe slovenskih športnikov. Po značaju smo takšni, da se evforija hitro konča, kar ni vedno pošteno do športnikov,« je pripovedoval Kek. Razkril je, da ob igrišču ne kaže čustev ob golih, saj je v preteklosti skakal od veselja, nato pa je njegova ekipa čez dve minuti prejela zadetek. »Po Kazahstanu nisem načrtoval, da bi plesal in pel, pa se je zgodilo. Danes tega ne bi bilo več, takrat je bilo spontano,« je dodal Kek in končal: »Po tekmi z Anglijo sem si želel, da se čim prej pripeljemo v bazo. Utrujenost je bila neverjetna. Vidim, da bo treba oditi v penzijo.«

*** Gruzija in Slovenija sta verjetno eksota v izbrani družbi 16 reprezentanc, a meni to zelo ustreza, da lahko izzivam iz ozadja. Ko sem videl popoldanski tekmi v skupini E, si zmagovalke skupine Romunije nisem želel za tekmeca. Še vedno imamo malo balkanskega razmišljanja v slogu lahko bo. Matjaž Kek, selektor Slovenije