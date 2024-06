V Društvu za razvoj pivske kulture Sommelier Slovenije menijo, da je ena izmed glavnih prednosti članstva v organizaciji ASI (Association de la Sommellerie Internationale) ta, da imajo slovenski vinski poznavalci neoviran dostop do svežega znanja in informacij ter novih trendov, ki se pojavljajo po vsem svetu. Hkrati je na tak način slovenskim sommelierjem veliko lažje najti somišljenike in druge poznavalce, s katerimi lahko navežejo stike, je povedal predsednik društva Sommelier Slovenije Valentin Bufolin.

Ob tem je Bufolin opomnil tudi na glavni izziv promocije slovenskega vina v tujini. V državi namreč še vedno nimamo enega telesa, ki bi skrbel za celoten vinski marketing na državni ravni. Kot opažajo v društvu, se lahko Slovenija pohvali s številnimi odličnimi vinarji, ki nas zastopajo po svetu, a prav zaradi te težave so vse dobre zgodbe, ki jih pišejo, načeloma kratkega roka.

Omenjeno društvo je v zadnjih 30 letih veliko pripomoglo k pivski kulturi in cenjenju vina na Slovenskem. Kot se je ob obletnici spomnil podpredsednik društva Sommelier Slovenije Ivan Peršolja, je bilo poznavanje vin v Sloveniji v zgodnjih 90. letih, ko so z društvom začeli, na nizki ravni. Pogosto se je govorilo le o belem in črnem vinu, niti ne o rdečem, kot ga pravilno poimenujemo zdaj.

Vedno več povpraševanja po tečajih sommelierstva

Za prihodnost sommelierstva v Sloveniji pa se po Bufolinovih besedah ni za bati, saj beležijo vedno več povpraševanja po tečajih sommelierstva, hkrati pa opažajo nov trend. Če so se še pred nekaj leti za vpis na tečaje odločali predvsem gostinci, je zdaj vse več takšnih, ki v gostinstvu primarno ne delujejo. Prav zato prihaja tudi do trenda, da so gosti vinsko bolj izobraženi od strežnega osebja. Ob tem je Bufolin spomnil na težavo kadra v gostinstvu.

O tej težavi je spregovoril tudi chef Tomaž Kavčič, ki je v svoji restavraciji na Dvorcu Zemono gostil srečanje. Povedal je, da se s prijatelji gostinci o tej problematiki pogovarjajo vsak dan, a hkrati dodal, da ostaja optimističen, saj je prepričan, da bodo pošteni in etični delodajalci vedno našli dober kader. Ob tem je poudaril, da je bistvenega pomena to, da ti gostinstvo dojemajo kot način življenja.

Dogodka ob 30. obletnici vstopa slovenskega društva v ASI se je udeležil tudi aktualni najboljši sommelier na svetu. Latvijec Raimonds Tomsons je tudi sicer velik ljubitelj slovenskih vin, kot je povedal na srečanju, pa meni, da ima Slovenija velik potencial, da postane zanimiva država na področju vinskega turizma. Sam meni, da je prav, da dajemo poudarek na lokalna vina.