»Sem na poti v Ukrajino na povabilo predsednika Zelenskega. Rada bi mu predala sporočilo, da bo Slovenija Ukrajini pomagala še naprej,« je dejala Pirc Musar in poudarila, da je v Ukrajini veliko v igri, predvsem pa spoštovanje mednarodnega prava. »Predsedniku zato želim predati tudi sporočilo, da je Ukrajina tista, ki ne brani zgolj sebe, ampak tudi mednarodni red,« je dodala.

Zadovoljna je, da Slovenija Ukrajini namenja tudi humanitarno pomoč in pri tem izpostavila delo na področju psihosocialne pomoči in razminiranja, je sporočil urad predsednice republike.

Opozorila je, da je Ukrajina danes država z največ minami in spomnila, da je ITF - Ustanova za krepitev človekove varnosti pred kratkim v Kijevu odprla svojo pisarno ter s tem še okrepila delovanje na področju razminiranja.

Namen obiska predsednice, ki bo trajal do sobote, je sicer potrditi zavezanost Slovenije politiki ozemeljske celovitosti Ukrajine, hkrati pa bo to tudi priložnost za krepitev rednega političnega dialoga in poglobitev dvostranskih odnosov. Predsednica se bo v Ukrajini sestala z Zelenskim, premierjem Denisom Šmihalom in predsednikom ukrajinske rade Ruslanom Štefančukom.