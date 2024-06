Zaradi napovedanih visokih temperatur po večjem delu Italije ta konec tedna so pristojne oblasti izdale oranžno opozorilo za 17 mest: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Catania, Firence, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Rim, Trst, Verona in Viterbo.

Gre za drugo najvišjo stopnjo opozorila, pri kateri strokovnjaki svetujejo, naj se tudi mladi in najbolje fizično pripravljeni ljudje v najbolj vročih urah sredi dneva izogibajo soncu.

»Ta konec tedna bomo dosegli vrh afriškega anticiklona z 42 stopinjami Celzija na Siciliji in 40 stopinjami v Apuliji, vključno z Barijem in Foggio, do 38 stopinj bo tudi v Materi,« je za italijanski spletni portal Il Meteo ocenil meteorolog Andrea Garbinato, navaja Ansa.

V Firencah naj bi se temperature povzpele do 36 stopinj, v Rimu do 35, do 32 stopinj Celzija napovedujejo tudi v Milanu.

Vročinski val naj bi sicer na severu države ob razpršenih padavinah nekoliko popustil že v začetku prihodnjega tedna, v osrednjem in južnem delu Italije pa bi lahko vročina vztrajala še nekoliko dlje.