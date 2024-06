Notranji minister Ivica Dačić je sporočil, da je notranje ministrstvo sprejelo uredbo »o prekinitvi javnega zbiranja Miredita, dobar dan zaradi nevarnosti ogrožanja varnosti ljudi in premoženja ter motenja javnega reda in miru v večjem obsegu,« poroča portal Radio Slobodna Evropa (RSE).

Festival, ki od leta 2014 vsako leto izmenično poteka v Beogradu ali Prištini v albanskem in srbskem jeziku, bi moral potekati do sobote. Organizirajo ga nevladne organizacije, namen pa je približati srbsko kulturno-umetniško sceno Kosovu, Srbiji pa kosovsko.

Vsa ta leta so ga kritizirali srbski skrajni desničarji, ki so ga s protesti skušali preprečiti, a ga do letos oblasti še niso prepovedale.

Napoved festivala so v minulih tednih v nekaterih srbskih medijih in na spletu sicer že pospremili s sovražnim govorom. Več predstavnikov oblasti pa je pozivalo k njegovi odpovedi.

Dačić je tako v minulih dneh večkrat dal vedeti, da bi zaradi domnevnih varnostnih tveganj festival lahko prepovedali. Organizatorjem je celo svetoval, naj ga odpovejo.

Ministrica za družino in demografijo Milica Đurđević Stamenkovski iz skrajno desne stranke Zapriseženci (Zavetnici) pa je menila, da festival ogroža ustavno ureditev države.

Nedavno znova potrjeni župan srbske prestolnice Aleksandar Šapić iz srbske vladajoče Srbske napredne stranke je bil celo mnenja, da festival postavlja pod vprašaj suverenost in ozemeljsko celovitost Srbije.

Pred odprtjem festivala se je tudi danes pred krajem dogodka zbrala večja skupina skrajnih desničarjev, ki so preprečevali vstop v poslopje in mahali s srbskimi zastavami. Po poročanju RSE so ob tem skandirali Kosovo je srce Srbije in ime obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića ter peli nacionalistične pesmi.

Po omenjenih izjavah predstavnikov oblasti so sicer organizatorji festivala že pred tem sporočili, da v petek ne bodo potekali nobeni dogodki, saj je takrat posebej občutljiv praznik vidovdan, na katerega se Srbi spominjajo kosovske bitke in poraza srbske vojske proti otomanskim Turkom leta 1389.