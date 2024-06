Sto enajsta izvedba kolesarske dirke po Franciji je ena najbolj pričakovanih v zadnjem obdobju. Prvič v dolgi tradiciji se bo začela v Italiji in prvič končala izven Pariza – v Nici. To pa nista glavna razloga, zakaj vsi kolesarski navdušenci in strokovnjaki ter tudi kolesarji sami nestrpno čakajo na sobotni začetek dogajanja kolesarskega cirkusa. Prvič se bodo na dirki vseh dirk pomerili štirje najboljši kolesarji trenutnega obdobja, ki so specialisti za etapne dirke. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) in Tadej Pogačar (UAE Emirates) vsi obljubljajo veliki spektakel.

Razvoj dogodkov v dosedanjem poteku sezone pravi, da je vseeno glavni favorit za končno zmago le eden. Tadej Pogačar je najboljši kolesar na svetu in ima do sedaj za seboj popolno sezono, ki jo je kronal s prepričljivo zmago na italijanskem Giru. Številni ravno morebitno utrujenost 25-letnika vidijo kot edino možno šibkost, a kolesar iz Klanca pri Komendi je odločen: »Od konca dirke po Italiji sem naredil nekaj dobrih treningov, sem se spočil in preveril noge. Iskreno povedano, sem še v boljši formi in se še nikoli nisem počutil bolje na kolesu.« Slovenski as je tako samozavesten, da s svojimi izjavami in predstavami kar malce straši svojo konkurenco.

Poraza sta ga le motivirala

Pogi dobro ve, kaj mora storiti, da si pokori konkurenco na tekmi leta. To mu je uspelo že dvakrat, saj je zmagal leta 2020 in 2021, predlani in lani pa ga je ugnal Jonas Vingegaard. »Ljudje so začeli pričakovati, da bom zmagal vsako leto. To ni tako enostavno. V zadnjih dveh letih sem bil drugi in to me je vse le še bolj motiviralo k delu. Lani sem mislil, da sem po padcu naredil vse pravilno, a sem bil potem na dirki en dan dober in drugi dan slab. Tokrat ničesar nisem prepustil naključju in komaj čakam, da to formo predstavim na cesti,« kar malce neučakano pričakuje začetek dirkanja.

Ta mu je pisan na kožo, saj je že prvi dan na sporedu etapa, ko se bodo med seboj udarili najboljši kolesarji. »Treba bo počakati, če se bodo napadi začeli takoj. Trasa je resnično zahtevna vse tri tedne,« je vseeno malce poskušal umiriti žogo in se dotaknil tekmecev. »Jonas je bil huje poškodovan, a če je psihično dovolj dobro pripravljen, bo zagotovo močan. Remco in Primož sta že na Dofineji pokazala, da sta vrhunska. Zagotovo bo potrebno pokazati vse, kar znamo za končno zmago, kar je tokrat edini cilj ekipe.«

Izjemni UAE Emirates

​Da je samozavest Pogačarja še višja, je v dosedanjem delu sezone poskrbelo celotno moštvo UAE Emirates. Z 48 zmagami v sezoni so z naskokom najboljšo moštvo, na dirki po Franciji pa bodo slovenskemu asu pomagali Juan Ayuso, Adam Yates, Joao Almeida, ki bi bili vsi kapetani v drugih moštvih in vedno odlični Marc Soler, Pavel Sivakov, Tim Wellens in Nils Politt. »Zagotovo bomo šli na klance še hitreje kot na Giru. Imamo izjemno moštvo in vsi imamo le en skupen cilj,« se kakovosti ekipe, ki jo bo iz avta vodil Andrej Hauptman zaveda Tadej Pogačar.

Ker je tako osredotočen na trenutni cilj, se z ostalimi rekordi niti ne obremenjuje. Zaveda se, da lahko postane prvi kolesar po Marcu Pantaniju leta 1998, ki bi v isti sezoni zmagal na velikem dvojčku Giro–Tour ter da bi lahko pisal zgodovino, če bi kasneje nastopil še na Vuelti. »Seveda bi bilo lepo zmagati tudi na dirki po Španiji in nositi rdečo majico. To je cilj v karieri, ampak ne letos. Nastopiti na vseh treh tritedenskih dirkah in se boriti za zmago bi bilo malce noro. Predvsem pa je to olimpijsko leto in velik cilj je tudi še svetovno prvenstvo,« je tokrat zmagovalec 77 dirk v karieri le priznal, da je samo človek in ne neuničljivi stroj.

