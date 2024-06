Vodstvo Nogometne zveze Slovenije (NZS), ki je v Nemčiji v polni zasedbi, uživa ob uvrstitvi reprezentance v osmino finala evropskega prvenstva. Najbolj ponosen je predsednik NZS Radenko Mijatović, ki je slišal veliko kritik, preden je reprezentanca prišla na pot uspehov.

O ponosu, ki ga preveva, ko je Slovenija s prvo uvrstitvijo v osmino finala dosegla zgodovinski uspeh reprezentančnega nogometa.

Vloga predsednika NZS je takšna, da si na tej funkciji v dobrih in slabih časih. Na uspeh nisem ponosen le jaz, ampak vsa Slovenija. Uspeh je plod odlične igre ter odnosa igralcev in strokovnega vodstva. Njim pripadajo vse zasluge za občutke, ki jih trenutno doživljamo.

O trepetanju med tekmo, ko je Anglija stiskala obroč okrog slovenskega gola.

Zelo sem trepetal od prve do zadnje minute. Zavedal sem se moči angleške reprezentance s kopico zvezdnikov, vendar so se naši fantje odločno postavili na igrišču in nevtralizirali napade ter izjemen pritisk na začetku drugega polčasa, ki je trajal 15, 20 minut. Odgovor slovenskih nogometašev na izziv je bil vrhunski in tekmo so pripeljali do izida, ki nam je prinesel osmino finala.

O tem, koliko ga je bilo strah, da bo Anglija dosegla gol v zadnjih minutah.

Najbolj me je bilo strah v sodnikovem dodatku. Zlasti takrat, ko je sodnik dosodil prekršek slovenskega igralca, čeprav ga je po mojem mnenju naredil Anglež. Nekajkrat sem protestiral že pred tem, a me je predsednik Uefa Aleksander Čeferin miril, da bo vse v redu, da stvari ne vidi tako kot jaz.

O primerjavi občutkov po zmagi nad Kazahstanom na zadnji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo in remiju z Anglijo, ki je prinesel osmino finala.

Zelo podobni. Slovenije ni bilo na velikem tekmovanju 14 let, na evropskem skoraj četrt stoletja. Tekma s Kazahstanom je bila čustvena. Vse smo imeli v svojih rokah, za nas sta bila ugodna dva izida, pa bi se lahko kaj zalomilo, čeprav je bila po kakovosti reprezentanca Kazahstana slabša. Pred evropskim prvenstvom so nas že vsi odpisovali kot četrto ekipo v skupini, ki bo šla domov po treh tekmah. Selektor Kek je že po žrebu, čeprav je bila skupina zelo močna, napovedal, da se bo marsikaj vprašalo tudi Sloveniji. To, da Slovenija v tako zahtevni skupini ni izgubila tekme, nas navdaja z zadovoljstvom.

O obisku slačilnice po tekmi z Anglijo.

Počakal sem deset, petnajst minut, da se igralci poveselijo. Kar odneslo nas je v slačilnico, čeprav se takšnih obiskov izogibam. Po takšnem uspehu padejo vse ovire.

O reakciji funkcionarjev angleške nogometne zveze po remiju.

Pred tekmo si vedno izmenjamo darila. V pogovoru so bili prepričani, da bodo zmagali z lahkoto, čeprav sem jim jaz govoril, da bomo ostali neporaženi. Ker so zasedli prvo mesto v skupini, angleški funkcionarji po tekmi niso bili razočarani. Ostal jim je pa grenek priokus, da so s Slovenijo odigrali 0:0, saj vsi pričakujejo, da Anglija postane evropski prvak. Morda je bila to za njih dobra lekcija, da pokažejo več, saj premorejo kakovost.

O tem, kako predsedniki ostalih nacionalnih nogometnih zvez gledajo na dosežek Slovenije na EP.

Navdušeni so. Že pred tekmo dobim izjemno veliko telefonskih klicev ali sporočil SMS, ko nam zaželijo srečo, po koncu pa čestitajo. Zelo lepo so nas sprejeli v druščini velikih.

O tem, da je Slovenija edina reprezentanca s področja nekdanje Jugoslavije, ki je v osmini finala, saj sta Hrvaška in Srbija že doma.

Mi smučamo še naprej.

O delitvi denarne nagrade 3 milijone evrov, ki jih je zaslužila NZS s tremi remiji po pol milijona evrov in bonusom 1,5 milijona evrov za uvrstitev v osmino finala.

Po pravilniku NZS igralcem pripada 50 odstotkov, potem ko se odbijejo vsi stroški za takšno tekmovanje, ki pa so zelo veliki.

O tem, da je Slovenija za tekmo osmine finala s Portugalsko v Frankfurtu prejela le 6000 vstopnic.

Za vstopnice je pristojna Uefa. Aktivnosti, ki jih izvajamo na tem področju, ne smem razkriti. Pričakujem, da se bodo sprostile vstopnice tistih, ki so na v Frankfurtu pričakovali drugo reprezentanco in ne Slovenije.

O tem, da je pred dvema letoma po blamaži proti Srbiji v Beogradu (poraz 1:4) za selektorja obdržal Keka.

Vedno sem zagovornik dela na dolgi rok. Smo majhna zveza in reprezentanca, zato pogoste menjave ne prinašajo nič dobrega. Šok terapija lahko prinese uspeh na eni tekmi. Kek je izjemno kakovosten selektor, kar je preteklosti že dokazal, malo pa je bilo treba spremeniti sestavo ekipe. Ker je bila zasedba zelo nadarjena, je bilo logično, da je dobil možnost, da ekipo vodi naprej. Na veliko zadovoljstvo vse Slovenije jo je pripeljal na veliko tekmovanje, okrog sebe zbral izjemno strokovno ekipo, igralci so dozoreli, premorejo obilo kakovosti. V celoto se je povezalo več stvari, lahko bi se obrnilo tudi drugače.

O tem, ali ima NZS dovolj zalog za podaljšano bivanje v Nemčiji.

Vsega imamo dovolj, da gremo do finala. Ženi sem že pred tekmo z Anglijo naročil, naj mi prinese še nekaj zdravil za sladkorno, da bom imel zalogo.

O tem, kdo bo postregel kosilo novinarjem za uvrstitev v četrtfinale, potem ko ga je za napredovanje v osmino finala stregel selektor Kek.

Bomo že našli človeka, ki bo stregel. Lahko ga izberete mediji, pomembno je, da napredujemo.

O tem, kako navijaško evforijo prenesti na slovensko klubsko sceno.

Ne bo enostavno. Slovenski navijači so zelo razvajeni, gredo na velika tekmovanja, kjer so udobni stadioni. Slovenska liga ne more nuditi toliko udobja glede infrastrukture in tako kakovostnega nogometa. Že nekaj let poudarjam, da slovenska liga ni slaba, saj bi iz slabe lige težko konkurirali velikim klubom. Za premik se mora poklopiti več stvari. Trenutno imamo vseh pet tekem v prvi ligi na televiziji v neposrednih prenosih, različne televizijske postaje prenašajo še kopico tekem iz različnih evropskih lig. Da bi privabili več gledalcev, so potrebni uspehi klubov, večje udobje in dober marketing klubov.

O tem, ali mu je uspeh na evropskem prvenstvu dal zagon za nov mandat predsednika NZS.

Znova bom odgovoril tako, kot sem že doslej. Odločil se bom po evropskem prvenstvu. Vse boste izvedeli pravočasno.