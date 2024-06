Z združitvijo bo v Sloveniji nastala največja bančna skupina, večja od NLB. Skupina OTP bo imela po bilančni vsoti okoli 30 odstotkov trga.

Proces združevanja Nove KBM in SKB banke teče od lanskega februarja, ko je Skupina OTP kupila Novo KBM. Pred tem je konec leta 2019 stopila na slovenski trg z nakupom SKB banke, ki jo je kupila od francoske Societe Generale, ki se je umikala iz regije, zanjo je odštela 323 milijonov evrov. Tiskovna agencija Reuters je pisala, da bi bil prevzem 100-odstotnega deleža Nove KBM lahko vreden skoraj milijardo evrov. Ta je bil v 80-odstotni lasti ameriškega sklada Apollo in 20-odstotni lasti Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD).Sklad Apollo je Novo KBM skupaj z EBRD kupil sredi leta 2016 za 250 milijonov evrov. Apollo oziroma v njegovem imenu Nova KBM pa je sredi leta 2019 Abanko kupila za 444 milijonov evrov.

Spremembe predvsem za stranke SKB banke

Zamenjavo logotipa bank z novim logotipom OTP banke bodo izvajali postopoma. Sedež banke bo v Ljubljani. Združitev bo prinesla pomembne spremembe predvsem za stranke SKB banke, ki bodo predvidoma 1. septembra vključene v informacijski sistem Nove KBM in bodo začele uporabljati nove ali prilagojene bančne produkte.

Obe banki sta stranke o tem že začeli obveščati. Tako so vse prejele obvestilo z opisanimi spremembami in navodili. Prav tako sta obe na svojih spletnih straneh vzpostavili posebno mesto, kjer so objavljene vse informacije, v pomoč strankam so tudi v kontaktnih centrih in poslovalnicah.

Prvi mož OTP banke Sandor Csanyi je za Večer na vprašanje, kako bo združitev bank vplivala na zaposlene in stranke, odgovoril: »Za zaposlene ne bo sprememb, ti bodo ostali na dosedanjih lokacijah, torej tudi v Mariboru. Bodo pa sinergije na področju podvajanja bančnih poslovalnic. Nekaj od teh, ki so najbliže ena drugi, bomo zaprli, a teh ne bo veliko.«

»Združitev dveh uspešnih bank v slovenskem bančnem okolju je pomembna zgodovinska prelomnica. Pravi zmagovalci te združitve bodo stranke, saj bodo pridobile dostop do združene banke z največ bančnimi točkami v državi, najboljšimi produkti in storitvami ter tudi najbolje ocenjenimi kanali digitalnega bančništva,« so zapisali pri Skupini OTP.

Kdo bo vodil združeno banko?

Za prvega moža združene banke je bil predviden John Denhof, predsednik uprave Nove KBM, ki pa je aprila napovedal, da se bo konec leta 2024, ko se mu izteče trenutni mandat, umaknil s položaja. Po prvotnem planu naj bi bila njegova namestnica Anita Stojčevska, sicer glavna in izvršna direktorica SKB banke. Takrat so v napovedovali, da bo odločitev znana do konca junija. Postopek izbire kandidata ali kandidatke teče preko kadrovske agencije Korn Ferry.

Znano je tudi, da bo sedež združene OTP banke v Ljubljani, sprva na Slovenski cesti 58, nato pa v novem poslovnem centru Emonika, ki ga gradijo Madžari.