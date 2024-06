Zelenski je varnostni sporazum med Ukrajino in EU podpisal skupaj s predsednikom Evropskega sveta Michelom in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen ob robu vrha EU, na katerem bo sicer ena od tem nadaljnja podpora Kijevu.

Kot je ob podpisu na družbenem omrežju X zapisal Michel, bodo varnostne zaveze »pomagale Ukrajini, da se bo branila, uprla destabilizaciji in odvrnila prihodnja dejanja agresije". Po njegovih besedah gre za "še konkretnejši dokaz neomajne odločenosti EU, da dolgoročno podpira Ukrajino.«

Michel je sicer že pred začetkom srečanja voditeljev članic EU ponovno potrdil podporo povezave Ukrajini pri njenem soočanju z rusko agresijo. Zavzel se je tudi za več vojaške in finančne pomoči Kijevu.

Kot je dejal, je pomembno poslati signal, da se ne bojimo Rusije, da smo motivirani in odločni. Ukrajina se bori za obrambo svoje prihodnosti in za »obrambo naših skupnih vrednot, naših skupnih sanj, za več miru, več blaginje, več varnosti,« je dodal predsednik Evropskega sveta.

Zelenski je po podpisu varnostnega sporazuma z EU nagovoril voditelje sedemindvajseterice, pri čemer se jim je zahvalil za dosedanjo podporo Ukrajini, hkrati pa pozval vse v Evropi, ki se še niso pridružili varnostnim jamstvom njegovi državi, da to storijo.

Zelenski podpisal tudi varnostna sporazuma z Litvo in Estonijo.

Pred današnjim uradnim podpisom varnostnega sporazuma z EU je Zelenski povedal, da bo ta sporazum prvič vseboval zavezo vseh 27 držav članic, da Ukrajini zagotovijo obsežno podporo, ne glede na morebitne notranje institucionalne spremembe. »Vsak naš korak nas približuje zgodovinskemu cilju miru in blaginje v našem skupnem evropskem domu,« je zapisal na omrežju X.

Pomen podpisa varnostnega sporazuma med Ukrajino in EU je poudaril tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, ki je dejal, da so te zaveze pomembne še zlasti zato, ker bodo način za usmeritev sredstev iz zamrznjenega ruskega premoženja. »Dobro je vzeti ta denar za večjo vojaško podporo Ukrajini,« je poudaril. Ta denar bi morali usmeriti v usposabljanje vojakov in vojaško industrijo, je dodal.

V sporazumu se EU enostransko zavezuje, da si bo še naprej prizadevala za zagotavljanje nadaljnje finančne pomoči, dobave orožja in usposabljanja ukrajinskih vojakov. Sporazum omenja tudi krepitev sodelovanja med obrambno industrijo v Ukrajini in EU ter v boju proti kibernetskim napadom in dezinformacijam, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ukrajina je v torek začela pogajanja o članstvu v EU. Zelenski je to danes označil za zgodovinski rezultat. »To je zelo pomembno za vse nas v Ukrajini, verjemite,« je dejal novinarjem.

Kot je ob tem poudaril, je treba narediti naslednje korake, in sicer podroben načrt in ga dati na mizo. To je treba storiti v nekaj mesecih, saj Ukrajina nima veliko časa, je dejal. »Nočemo, da bi konflikt trajal več let,« je dejal in opozoril, da je edini načrt, ki ga ima Rusija, kako to vojno podaljšati.