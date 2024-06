Michel je pred začetkom zasedanja voditeljev držav članic EU, ki se jim bo danes pridružil tudi Zelenski, ponovno potrdil podporo povezave Ukrajini pri njenem soočanju z rusko agresijo. Zavzel se je tudi za več vojaške in finančne pomoči Kijevu.

Kot je dejal, je pomembno poslati signal, da se ne bojimo Rusije, da smo motivirani in odločni. Ukrajina se bori za obrambo svoje prihodnosti in za »obrambo naših skupnih vrednot, naših skupnih sanj, za več miru, več blaginje, več varnosti«, je dodal predsednik Evropskega sveta.

Zelenski je povedal, da se bo srečal z voditelji EU in njenih držav članic, s katerimi bo imel dvostranske pogovore. Ob tem je napovedal, da bodo podpisali tri varnostne sporazume, tudi enega z EU kot celoto.

Ta sporazum bo po njegovih besedah prvič vseboval zavezo vseh 27 držav članic, da Ukrajini zagotovijo obsežno podporo, ne glede na morebitne notranje institucionalne spremembe. »Vsak naš korak nas približuje našemu zgodovinskemu cilju miru in blaginje v našem skupnem evropskem domu,« je pred prihodom na srečanje na družbenem omrežju X sporočil Zelenski.

Ukrajina je v torek začela pogajanja o članstvu v EU. Zelenski je to danes označil za »zgodovinski rezultat«. »To je zelo pomembno za vse nas v Ukrajini, verjemite,« je dejal novinarjem.

Zelenski je ob prihodu na vrh spomnil tudi na nedavno konferenco o miru v Ukrajini, ki je potekala v Švici. Poudaril je, da se je treba pripraviti na »drugi mirovni vrh«, o čemer bo danes govoril tudi z evropskimi voditelji.

Kot je ob tem poudaril, je treba narediti naslednje korake, in sicer podroben načrt in ga dati na mizo. To je potrebno storiti v nekaj mesecih, saj Ukrajina nima veliko časa, je dejal. »Nočemo, da bi konflikt trajal več let, Moskva ga želi podaljševati,« je opozoril Zelenski.