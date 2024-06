Čeprav je zvezdnik Dallasa v ligi NBA Luka Dončić med končnico pošiljal sporočila, da bi lahko tokratno poletje počival, saj je prejel ogromno udarcev in ga pestijo poškodbe levega gležnja, desnega kolena in prsnega koša, sam pri sebi nikoli ni pomislil, da ne bi pomagal reprezentanci.

»Igranje košarke mi predstavlja veselje. Ko se zjutraj zbudim in vem, da imam trening ali tekmo, sem nemudoma dobre volje. Igrati za Slovenijo mi je v čast. Če bo le mogoče, bom vedno oblekel reprezentančni dres. To vedo tudi v Dallasu, zato se o tem sploh ne pogovarjamo. Tokrat je bilo res težko, saj so me mučile poškodbe in je bila sezona dolga. A sam pri sebi sem vedel, da bom na koncu tu in da bom naredil vse, da se še drugič uvrstimo na olimpijske igre,« je pred dopoldanskim treningom povedal Luka Dončić.

Slovenija bo na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre od 2. do 7. julija v Pireju najprej igrala s Hrvaško in Novo Zelandijo, nato pa se bo križala s skupino, v kateri so Grčija, Dominikanska republika in Egipt. V polfinale se prebijeta po dve ekipi iz vsake skupine.

Nihče na svetu ne ve, kako ustaviti Giannisa

Da se Luka Dončić med reprezentančnimi kolegi resnično počuti dobro, je moč videti na vsakem koraku. Na njegovem obrazu je ves čas opazen nasmešek, prisotna so zbadanja, ko pa se začne trening tudi tekmovalnost.

Dobra kemija v moštvu je predpogoj za kakršen koli uspeh, selektor Aleksander Sekulić pa ima v tem pogledu srečo, saj se s tem ne rabi ubadati. Od danes je strokovni štab bogatejši za Seana Sweeneyja, ki bo eden od Sekulićevih pomočnikov, z reprezentanco pa ni več Mika Tobeyja, ki je uvidel, da mesta zanj v moštvu ne bo, zato je sporazumno zapustil izbrano vrsto. Da bo tako, je bilo jasno od trenutka, ko je Josh Nebo prejel slovenski potni list. »Z Joshem Nebom bova pet na pet prvič vadila danes. Kako se ujameva, bom lažje povedal po tekmi z Brazilijo,« je o novem soigralcu povedal Dončić.

Cilj Slovenije v Pireju je jasen – druga uvrstitev na olimpijske igre. Naloga bo po vsej verjetnosti še težja, kot je bila pred tremi leti v Kaunasu, ko je v finalu padla Litva. »Vemo, kakšno atmosfero pripravijo grški navijači, zato nas čaka težka naloga. A ne prehitevajmo stvari. Najprej nas čaka neugodna Hrvaška, potem Nova Zelandija. Pojdimo tekmo po tekmo. Ko in če bo prišel čas za Grčijo, se bomo nanjo ustrezno pripravili. Kako ustaviti Giannisa Antetokounmpa? Odgovora na to ne poznam, verjetno ga nihče na svetu. Lahko pa ga poskušamo omejiti ali omejiti njegove soigralce,« sporoča Luka Dončić, ki ima še vedno v spominu dogajanje v Tokiu, ko je Sloveniji preboj v finale z blokado Klemnu Prepeliču v zadnji sekundi preprečil Francoz Nicolas Batum. »Takrat je zmanjkalo resnično malo, pa bi imeli kolajno. Velikokrat pomislim na tisti trenutek. Imeli smo kar precej nesreče in garali celotno poletje, da bi prišli do odličja. Predstavlja pa tisti dogodek še dodatno motivacijo. Resnično si želimo še drugič prebiti na olimpijske igre in tako osrečiti nas ter celotno Slovenijo.«

Poraz proti Bostonu učna ura

Kot ima v spominu blokado Batuma, pa bo Dončića še nekaj časa bolel poraz v finalu lige NBA proti Bostonu. »Bolečina je še sveža in bo verjetno še nekaj časa. Tudi to bom vzel kot motivacijo za naslednjo sezono. V finale lige NBA je težko priti, zdaj vem, koliko vsega je potrebno vložiti, da prideš do tja. V finalu nismo igrali najboljše, a je bila to dobra učna ura, lekcijo pa bomo poskušali unovčiti v prihodnosti,« je razpredal 25-letni Ljubljančan in razkril, da so ga poškodbe v končnici precej ovirale. »Bolečine so bile kar precejšnje, a sem se na njih navadil. Ritem tekem je bil naporen, igrali smo praktično na dva dneva, zato sem na vse skupaj pozabil in se samo prepustil dogajanju. A ni bilo lahko. Stanje kolena? Ne bi rad šel v podrobnosti. Gre na boljše, to je najbolj pomembno.«

Verjame v Kekove izbrance Kot praktično vsi v Sloveniji tudi Luka Dončić z zanimanjem spremlja dogajanje na nogometnem evropskem prvenstvu. Do zdaj si je ogledal vse tekme izbrane vrste selektorja Matjaža Keka, lahko pa bo tudi ponedeljkovo tekmo osmine finala proti Portugalski. Košarkarska reprezentanca bo v Pireju namreč prvič na delu v torek ob 20. uri, ko se bo udarila s Hrvaško. »Uvrstitev Slovenije v osmino finala na nogometnem evropskem prvenstvu je resnično izjemen uspeh. Vsi spremljamo, kaj se dogaja v Nemčiji. Proti Portugalski nogometni reprezentanci želim vso srečo in ji sporočam, da verjamemo v nov velik podvig.«