»Kadarkoli so prišli vnuki na počitnice, so zjutraj govorili o nenavadnem brenčanju, ki so ga slišali ponoči,« je BBC povedal lastnik hiše, v kateri so v stropu sobe za goste odkrili tri ogromne kolonije čebel.

180.000 je na varno spravil čebelar Andrey Card, ki pravi, da je glede na številčnost čebel zelo verjetno, da so v stropu živele več let. Odkril je tri kolonije, v vsaki med njimi pa je bilo po 60.000 čebel, kar je po besedah čebelarja zelo veliko za ta čas.

Čebele bodo več tednov zdravstveno spremljali, predvidoma naslednje leto pa jih bodo uporabili za pridelavo medu.