Pridobitev nemškega državljanstva bo po novem mogoča že po petih letih bivanja v Nemčiji in ne osmih, kot je veljalo doslej, v okviru posebnih integracijskih dosežkov pa že po treh letih.

Po novem bodo nemško državljanstvo dobili tudi v Nemčiji rojeni otroci tujih državljanov, če bo najmanj en starš v Nemčiji živel že najmanj pet let, namesto osem.

Dodatno lahko osebe, ki dobijo nemško državljanstvo, obdržijo svoje dosedanje državljanstvo. To je doslej veljalo le za državljane članic EU.

Nemci, ki želijo postati državljani druge države, pa odslej ne bodo več potrebovali posebnega dovoljenja nemških organov. Prej bi brez dovoljenja izgubili nemško državljanstvo, če bi državljanstvo pridobili v drugi državi.

Ministrica za notranje zadeve Nancy Faeser je spremembe zakona o državljanstvu označila za »zavezo sodobni Nemčiji«, medtem ko so bili do reforme že ob njeni napovedi kritični v konservativni uniji CDU/CSU in skrajno desni Alternativi za Nemčijo (AfD).

14 odstotkov prebivalcev Nemčije nima potnega lista

Nemška vlada je v današnji objavi na spletni strani med drugim izpostavila, da približno 14 odstotkov oz. okrog 12 milijonov prebivalcev Nemčije nima nemškega potnega lista, pri čemer jih skoraj polovica biva v državi že več kot deset let.

Po navedbah vlade je cilj sprememb zakona »ustvariti spodbude za vključevanje, namesto da bi ustvarjali ovire«.

»Mnogi ljudje so na to čakali že desetletja,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejala komisarka za integracijo Reem Alabali-Radovan, članica vladajočih levosredinskih socialdemokratov (SPD). Z reformo je Nemčija končno dobila »zakon o državljanstvu, ki je v koraku s časom«, je dodala.

V najmanjši koalicijski stranki liberalcev (FDP) so medtem danes izpostavili, da bo »pridobitev nemškega potnega lista v prihodnosti hitrejša, vendar bo zaradi bistveno strožjih zahtev za naturalizacijo tudi zahtevnejša,« kot je dejal poslanec FDP Stephan Thomae.

Novi zakon o državljanstvu od prosilcev zahteva, da izjavijo, da ima država Izrael pravico do obstoja

Socialno liberalna vlada kanclerja Olafa Scholza je ob izvolitvi leta 2021 dvojno državljanstvo uvrstila med ključne obljube svoje kampanje in obljubila, da bo čakalno dobo za pridobitev nemškega potnega lista za nove državljane skrajšala na pet let. Država pred tem ni dovoljevala dvojnega državljanstva za migrante prve generacije.

Časnik Financial Times poroča, da naraščajoči antisemitizem, vse bolj razdiralna razprava o izraelski vojni proti Hamasu in porast priljubljenosti protimigrantske, skrajno desne politike so Berlin spodbudili, da prenovi svojo prenovo državljanstva kot strožje merilo zvestobe nemškim vrednotam.

»Vsakdo, ki deli naše vrednote in se trudi, lahko zdaj hitreje pridobi nemški potni list in se mu ni več treba odpovedati delu svoje identitete z opustitvijo starega državljanstva,« je v torek dejala notranja ministrica Nancy Faeser.