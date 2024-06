Kot so zapisali v ZNP, je Makarovič v zadnjem času v svojih javnih nastopih pogosto delovala »izključevalno in sovražno« proti tistim, ki ne delijo njenega ideološkega koncepta; na enem od kolesarskih mitingov tudi do novinarja TV Slovenija in podpredsednika ZNP Jožeta Možine. Po njihovem prepričanju je nastopila kot politična aktivistka, ogled posnetka pa »jasno dokazuje, da ne gre niti za senco satire, ampak za politični napad na novinarja v vzdušju ščuvanja in linča - tak je bil tudi odziv zbrane množice«.

Ker je Makarovič Možino napadla zaradi njegovega dela, zaradi oddaj Utrip in Pričevalci, je s tem po njihovem prepričanju delovala tudi proti največjemu kulturnemu zavodu in novinarjem na sploh. Potezo, da novo vodstvo RTV odstopi od tožbe proti njej, »gre razumeti v duhu strinjanja in odobravanja izrečenih žaljivk in poziva k linču«, so zapisali.

Dodali so, da niso zaznali, da bi se vodstvo RTV ogradilo od teh izjav in jih jasno obsodilo, kot je bila to praksa v drugih, veliko manj hujskaških primerih. »S tem je RTV padla na izpitu zavzemanja za novinarsko in uredniško avtonomijo in se nevarno približala nasprotnemu - promociji tega skrajnega političnega napada s tem, da v svojih programih nekritično gosti Svetlano Makarovič,« menijo v ZNP.

Kot so zapisali, je bila Makarovič v času aktivističnih protestov jasno deklarirana kot politična aktivistka in velika podpornica tistih, ki so danes na čelu zavoda. Ugotavljajo, »da ni toliko težava v njej, kot v tistih, ki njena stališča odobravajo, izpostavljajo ter tako promovirajo«.

V ZNP menijo, da je RTV Slovenija s svojo potezo javno obrnila hrbet napadenemu novinarju in se postavila na stran ideološkega vulgarizma, s tem pa demokratični javnosti poslala napačno sporočilo. V tem vidijo »nov korak na poti v pogubo javnega servisa, ki ne zmore nazorsko uravnoteženega odnosa niti na točki obrambe svojega zaposlenega, ki je bil brutalno politično napaden«. Kot so še zapisali, bodo dogajanje spremljali in o tem obveščali evropska združenja, ki spremljajo napade na medije.

RTV Slovenija in Možina sta vložila tožbo proti Makarovič zaradi satirične pesmi Utrip laži, ki jo je decembra 2021 recitirala na enem od protivladnih protestov v prestolnici.