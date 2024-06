»Varnostnik je v trgovskem centru v Krškem tik pred zapiranjem zalotil desetletnico, ki si je nabrala za 57 evrov suhomesnatih izdelkov in nameravala iz trgovine brez plačila,« so sporočili z novomeške policijske uprave. Na postajo so povabili njeno mamo, o dogodku pa bodo obvestili tako tožilstvo kot center za socialno delo.

Sevniški policisti pa so v Tržišču obravnavali štiri mladostnike stare 14 in 15 let, od katerih naj bi trije metali kamenje v spomeniški vlak na železniški postaji, pri čemer so razbili dve šipi. Pogovorili se bodo z njihovimi starši. Kamne naj bi na vozilo metala tudi skupina mladostnikov v Šentjerneju. Prometni policisti so izsledili sedem posameznikov, starih med 13 in 18 let, ki bi lahko storili tako to kot razgrajali po trgovini, o čemer je bila policija obveščena še pred tem. Policija bo preverila nadzorne kamere in ugotovila, ali so mladi v trgovini kaj ukradli. V vsakem primeru se bodo pogovorili tudi z njihovimi starši.

Ob pol osmih zvečer pa so morali šentjernejski policisti posredovati v Dobruški vasi, kjer je skupina mlajših poškodovala parkiran tovornjak. »Po prvih ugotovitvah so najprej ogovorili 69-letnega voznika tovornega vozila, ki naj bi ga žicali za cigarete. Kot kaže, so bili nezadovoljni z odgovorom in so najprej razbili stransko šipo, potem pa s kamenjem poškodovali še vetrobransko steklo in vrata,« so sporočili s policije. Skupina se je tudi zaradi posredovanja mimoidočih potem razbežala. Povzročili naj bi za okoli dva tisoč evrov škode. Intenzivna preiskava še ni končana, pet mladoletnikov, starih od 13 do 17 let, pa sumijo poškodovanja tuje stvari. Vse bodo kazensko ovadili in o primeru obvestili center za socialno delo.