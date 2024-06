Od včeraj zvečer je jasno, katerih 16 nogometnih reprezentanc je ta hip najboljših v Evropi. Na presenečenje marsikoga med njimi ni Hrvatov in Srbov, kar je močno potrlo navijače v obeh državah.

Hrvaška, ki je svetovno prvenstvo leta 2022 v Katarju končala kot tretjeuvrščena, je evropsko prvenstvo v Nemčiji že začela slabo. Proti Španiji so Hrvati izgubili z 0:3, udarec pa jim je zadala tudi Albanija, ki je v zadnjih minutah tekme izenačila na 2:2. Na ponedeljkovem obračunu z Italijo jim je šlo dobro, kazalo je celo, da si bodo z zmago zagotovili mesto med šestnajsterico najboljših. V zadnji minuti je gol Italijanov poteptal sanje Hrvatov in jim zaprl vrata v izločilne boje.

Hrvaška javnost je zaradi slabe igre in slabega rezultata svoje reprezentance zelo razočarana. Spletni komentatorji ne skoparijo na račun nogometašev, še posebej ostri pa so do selektorja Zlatka Dalića.

Portal Index.hr je opravil več anket, v katerih so uporabnike prosili, naj izberejo najboljše in najslabše posameznike v ekipi. Daleč najslabšo oceno je dobil Zlatko Dalić (2,2 od 5). Na portal so nato uporabnike povprašali, ali bi bilo prav, da selektor Dalić po evropskem prvenstvu zamenja službo. Glasovalo je 86 tisoč uporabnikov, 56 odstotkov med njimi jih meni, da bi se Dalić moral posloviti.

Dalić je sicer lani marca podpisal pogodbo, ki velja do leta 2026, njegova plača pa znaša poldrugi milijon evrov na leto.

Navdušeni nad Kekom

V najnovejši anketi so na portalu spraševali, kdo naj bo novi selektor hrvaške reprezentance. Glasovalo je več kot 47 tisoč bralcev, med katerimi jih je 11 tisoč (24 odstotkov) ostalo lojalnih Daliću, kar 31 odstotkov pa je glasovalo za Matjaža Keka. Ostali glasovi so se porazporedili med Slavena Bilića (17 odstotkov), Ivana Jurića (12 odstotkov), Nenada Bijelica (9 odstotkov) in Igorja Tudorja (7 odstotkov).

Kek pri Hrvatih uživa veliko spoštovanje, ki si ga je prislužil, ko je leta 2014 z Reko osvojil naslov hrvaškega prvaka.