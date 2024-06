Toda to še ni vse: Francozi so na draftu prispevali tudi letošnji drugi in šesti izbor: 2. mesto in prestop v ekipo Washingtona je uspel Alexu Sarru, ki je sicer doslej igral v Perthu v Avstraliji, medtem ko je kot šestega Charlotte izbral Tidjana Salauna iz Choleta. Skupaj s še nekaterimi drugimi izbori to pomeni, da bo evropska košarka še najprej utrjevala svoj položaj znotraj lige NBA, kjer igralci s Stare celine vse bolj izrivajo domačine Američane.

Poleg Francije je drugi največji pridobitnik tega nabora ekipa Uconna, sicer prvaka letošnjega ameriške univerzitetne košarkarske lige NCAA. Tako je njihovega branilca Stephona Castla kot 4. po vrsti izbral San Antonio, belopoltega centra Donovana Clingana kot sedmega po vrsti pa Portland. S tem je Uconn ne samo najboljša ekipa študentske košarke, ampak tudi najboljši »dobavitelj« domačih igralcev za ligo NBA. Poleg Uconna je najboljši iztržek med univerzitetnimi ekipami uspel še Kentuckyju, ki je tudi tradicionalno znan kot valilnica talentov (navsezadnje od tam prihaja slavni Anthony Davis iz Lakersov): belopoltega branilca Reeda Shepparda je kot 3. po vrsti kupil Houston, Rob Dillingham pa je kot 8. po menjavi končal v Minnesotti.

Med bolj zanimivimi izbori omenimo še Zacha Edeya, Kanadčana, ki je bil v dresu univerze Purdue zadnji dve leti zapored izbran za najboljšega košarkarja v ligi NCAA, letos pa je Purdue pripeljal celo do finala, kjer so izgubili prav proti Uconnu. Edeya bomo zanesljivo videli tudi v kanadski reprezentanci na olimpijskih igrah v Parizu. Zanimivo je, da je Edey v napovedih konkuriral bistveno nižje, a so lovci na talente na koncu očitno le pravilno ocenili njegov izjemen potencial.

Med evropskimi talenti se je mimo Fancozov najbolje »prodal« največji srbski talent Nikola Topić iz Crvene zvezde, ki ga je kot 12. po vrsti izbrala Oklahoma; Topić je v napovedih meril sicer dosti višje, omenjala se je celo možnost njegovega izbora med prvimi tremi igralci, toda dve poškodbi zapovrstjo sta njegove tovrstne možnosti omilile, čeprav je 12. izbor še vedno veliko priznanje zanj. Medtem pa je Nemec Tristan da Silva kot 18. izbor končal v Orlandu. Dallas, kjer igra Luka Dončić, letos v prvem krogu nabora ni sodeloval.

Vsekakor je letošnji izbor ponudil kopico perspektivnih imen svetovne košarke, ki si jih velja zapomniti za prihajajoča leta.