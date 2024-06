Ne sloni, leteče krave

»Mukice so šle v zrak,« so na facebook profilu zapisali policisti. Kdo je šel kam, je marsikdo ob zapisu zastrigel z ušesi. Ob ogledu posnetka pa je bilo vsem hitro vse jasno. Policisti so namreč na planini Koren z gorskimi reševalci in veterinarjem iz grape rešili dve odrasli kravi ter ju z nevarnega prepadnega terena z jeklenico na helikopterju prepeljali nazaj na planino. Mlajšo kravo sta lastnika uspela rešiti sama. »Živahne izletnice so v želji po turizmu popolnoma zatavale in jih je bilo treba rešiti. Zdaj so varno nazaj in si verjetno že govorijo prigode,« so hudomušno pripomnili. Kaj sta si nesrečni živali mislili med sicer brezplačnim prevozom, ne bomo nikoli izvedeli. Si pa lahko predstavljamo, kako »belo« je pogledal kdo, ki je opazil letečo kravo. Verjetno je iz rok izpustil kozarec in si obljubil, da se alkohola ne dotakne nikoli več.

Kuža v pridržanju

Gorski reševalci iz nevarnih situacij mnogokrat rešujejo različne živali, poleg krav so v preteklosti pomagali tudi konju, ki so ga iz globeli rešili z dvigalom, pa oslu ... Gasilci z dreves rešujejo prestrašene mucke, včasih ulovijo kakšno pobeglo kačo, v planinah pa so reševalci pomagali že tudi izgubljenim kužkom. En se je nedavno ’namočil’ v Tržiško Bistrico in se zataknil na brežini, zato se je reševalec z vrvno tehniko spustil do njega in ga spravil na varno. Kuža mu je bil zelo hvaležen. Prav zadovoljen pa je na fotografiji videti tudi simpatični prestopnik, ki so ga ormoški policisti v soboto zvečer ustavili na lokalni obvoznici. Štirinožni kosmatinec je oviral promet, zaradi nevarnosti trčenja pa so ga ulovili in odpeljali. Na svojega skrbnika je tako počakal v policijskem pridržanju. Sodeč po prikupni fotografiji je tam zelo užival.

Sladoled, vreden greha

Čeravno bi se zadnje dni zaradi vremena prej kot osvežili s sladoledom lahko pogreli s kakšnim kakavom, to nikakor ne pomeni, da nekaterim ne pašeta kakšna kepica ali dve. Objestnežem pa še več. Pred kratkim so nepridipravi dvakrat v nekaj dneh vlomili v kočevski lokal in se spravili nad skrinjo s sladoledom. Nekaj so ga razmetali po terasi, nekaj odnesli s seboj. Bil je tako zelo okusen, da so se naslednji dan vrnili po dve banjici, očitno dobro vzgojeni pa so embalažo – prazno, kakopak – vrnili. Policisti sicer niso imeli težjega dela z iskanjem sladokuscev, saj jih je pri dejanju posnela kamera. Eden od njih pa je vanjo celo nesramežljivo pomahal. Sladoled so kradli tudi v Žusterni, kjer so razbili hladilnik in povzročili za okoli tisoč evrov škode.

Ukradel palmo

Tatovi, vlomilci in roparji so bili na delu tudi drugod po Sloveniji. V Zgornjih Slemenah je nekdo izkopal in s seboj odpeljal tri metre visoko palmo. Kako mu je to uspelo storiti neopazno in na kakšen način se je podviga lotil, ostaja zavito v tančico skrivnostnosti. Z njive v Razdrtem so nepridipravi sredi noči izruvali šest vrst krompirja, skupno okoli 150 kilogramov. V Novem mestu so kradli drva, v Zalokah pa posekali več gabrov, od katerih so dva pustili na kraju. Morda bi se morali za uspešno zaključeno akcijo posvetovati s tistim, ki je odnesel palmo!

Veselica, da te kap

Prav nobena skrivnost ni, da imamo Slovenci radi veselice – pa naj bodo to gasilske, vaške ali kakšne tretje – pa tudi (dobro) kapljico. Na žalost je včasih to neprijetna kombinacija, ki spodbudi kak ’špetir’ ali dva. V Krškem so se pretepali mladi, najbolj je pesti vihtel 19-letni stari znanec policije, ki je lažje poškodoval dva mlajša najstnika. Nekaj ur pred tem pa je policija morala posredovati v Cerkljah ob Krki, kjer se je steplo nekaj gostov. 42-letnik je šel po ’okrepitve’, oborožene s sekiro, palicami in solzivcem. Več kot očitno so hoteli pokazati, da z njimi ni dobro češenj zobati. Enega so poškodovali po glavi, drugega zadimili s solzivcem, oba pa sta pristala na urgenci. Napadalci bodo za svoja dejanja morali odgovarjati. S solzivcem pa so mahali tudi na veselici pri Novem mestu. Štirje mladi so sredi noči, ko so se zabavali samo še najbolj vztrajni, pošpricali več ljudi in pobegnili. Lažje poškodovanim so pomagali, nepridiprave pa so ulovili.