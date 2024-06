Ana Brnabić, nekdanja srbska premierka in sedanja predsednica srbskega parlamenta, je dejala, da je predsednik Aleksandar Vučić jezen, ker je srbska nogometna reprezentanca na evropsko prvenstvo v Nemčijo odpotovala s hrvaškim letalom.

»To je čisto res. Škoda, Vučić je bil izjemno jezen. Imamo svojo Air Serbia in vsi potujemo s to letalsko družbo. Ko letalo pristane in vidimo znak Air Serbia, nam je to v ponos,« je dejala.

Za sramoto so okrivili Jovana Šurbatovića, generalnega sekretarja Nogometne zveze Srbije, ki je situacijo komentiral takole:

»Nismo vzleteli s hrvaškim letalom, ampak z nemškim. Vodja reprezentance običajno najame čarterske lete v primerih, ko nam letala Air Serbia niso na voljo. Ta potem izbira ponudbe glede na potrebe strokovnega kadra, urne postavke, kapacitete in potem izbere najboljšo možnost. Ko smo prišli iz tunela na letališču, smo bili prepričani, da je letalo nemško. Kasneje smo ugotovili, da je bilo hrvaško.«

Komentiral je tudi ugibanja, da nekateri igralci niso hoteli na letalo, ko so videli, da je hrvaško: »Nihče ni vedel, za katero letalo gre, nihče tega ni mogel predvidevati. Tudi menedžerjem ne zamerim, ker niso vedeli. Včasih sistem zataji, jaz pa s tem, da sprejmem odgovornost kot generalni sekretar, nimam težav.«