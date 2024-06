Nalog za prijetje Asada se nanaša na napade s kemičnim orožjem na Adro, Dumo in Vzhodno Guto avgusta 2013. V napadu na slednjo je bilo z živčnim plinom sarin ubitih več kot tisoč ljudi. Zaradi vloge v poveljniški strukturi vojske je dolgoletni sirski predsednik osumljen zločinov proti človečnosti.

Poleg Asada, ki je vpletenost v napade v preteklosti že zanikal, so naloge za prijetje izdali tudi za njegovega brata Maherja, takratnega vodjo četrte divizije sirske vojske, ter za generala Ghasana Abasa in Basama al Hasana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nalogi so bili sicer izdani lani, vendar je francosko specializirano tožilstvo za preiskave terorističnih napadov in mednarodnih zločinov izpodbijalo veljavnost naloga za prijetje Asada, češ da se lahko imuniteta tujim voditeljem odvzame le v primeru pregona pred Mednarodnim kazenskim sodiščem (ICC). Pri tem po lastnih navedbah niso hoteli dvomiti v obstoj dokazov o kazenski odgovornosti Asada.

Vendar pa je prizivno sodišče v Parizu ugotovilo, da je nalog veljaven, s čimer naj bi Francija postala prva država, ki je izdala nalog za prijetje aktualnega tujega voditelja, navaja britanski BBC.

»To je prvič, da je nacionalno sodišče priznalo, da aktualni voditelj države nima popolne osebne imunitete,« so dejali odvetniki tožnikov. Potezo je kot »korak na poti do pravice za sirsko ljudstvo« in kot »dodaten pritisk na Asadov režim« pozdravila tudi sirska opozicija.

Trinajst let trajajoča državljanska vojna v Siriji je doslej terjala že več kot pol milijona življenj, poleg tega pa je bila približno polovica prebivalcev prisiljena zapustiti svoje domove. Več kot šest milijonov ljudi je notranje razseljenih, okoli pet milijonov pa jih je pobegnilo v tujino.