Ameriška vlada po besedah vira medtem še vedno preverja prepoved izvoza velikih bomb. Dobavo takšnega orožja so ustavili maja, ko je predsednik Joe Biden izrazil zaskrbljenost zaradi njihove uporabe na zelo naseljenih območjih, kot je Rafa na skrajnem jugu Gaze.

Glede drugega orožja in oskrbe pa je neimenovani uradnik dejal, da je prišlo do nesporazumov zaradi zapletov v ameriškem birokratskem sistemu odobritve in zahtev po prednostni razvrstitvi nekaterih zadev, kar pa sta delegaciji uredili.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je 18. junija v videoposnetku obtožil ZDA, da upočasnjujejo pošiljke orožja, kar je Washington odločno zanikal.

V sredo sta se v Beli hiši sestala ameriški svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan in izraelski obrambni minister Joav Galant, vendar pa po besedah uradnika o tem videoposnetku nista govorila.

Bela hiša je po srečanju uradno sporočila, da sta govorila o prizadevanjih za dogovor o premirju in izpustitvi talcev v Gazi. »Minister Galant je ponovno potrdil podporo izraelske vlade sporazumu, ki ga je predstavil predsednik Biden in so ga potrdili v Varnostnem svetu ZN,« navaja Bela hiša. Nihče izmed visokih predstavnikov Izraela sicer omenjenega načrta javno ni podprl.

»Sullivan je ponovno potrdil zavezo predsednika Bidna, da bo zagotovil Izraelu vse, kar potrebuje za vojaško obrambo in spopad z nasprotniki, ki jih podpira Iran,« še navaja sporočilo Bele hiše.

»Sullivan in Galant sta razpravljala o humanitarni krizi v Gazi ter o potrebi po povečanju dotoka humanitarne pomoči v Gazo. Sullivan je tudi izpostavil pomen zmanjšanja napetosti na Zahodnem bregu, vključno s takojšnjim prenosom prihodkov od carinjenja na Palestinsko upravo,« še navaja sporočilo.

ZDA od začetka napadov na Gazo oktobra lani Izraelu nudijo vojaško in diplomatsko podporo. Izraelska vojska kljub pozivom iz Washingtona nadaljuje z obstreljevanjem razdejane palestinske enklave, kopenske sile pa so tudi v Rafi, čemur so ZDA izrecno nasprotovale.