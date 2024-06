Vzdušje v Srbiji je zelo turobno po izpadu državne reprezentance z Evropskega prvenstva. Nekateri mediji pozivajo k odstopu selektorja Dragana Stojkovića in skoraj vsi se strinjajo, da je Srbija pustila zelo slab vtis na turnirju in si zasluženo vrača domov.

V Srbiji ne mine pomemben dogodek brez komentarja Aleksandra Vučića, ki se je dotaknil neuspeha državne reprezentance in takoj apeliral na igralce ter trenerski štab. Vučić je poudaril, da država vlaga veliko denarja v nogomet, in javnost si zasluži boljši rezultat.

»Srbija ni banana republika, kjer se pomembne odločitve sprejemajo čez noč na podlagi čustev. Ne bom se vmešaval, vendar smo vložili veliko denarja v nogometno in rokometno infrastrukturo, v plače uradnikov in trenerja.«

Vučić je bil še posebej razočaran, ker Srbija ni mogla premagati Slovenije in ker je gol proti njim dosegel igralec iz Celja.

»Strinjam se, to je polomija. Da, to je šport, vendar smo vložili veliko denarja v ta šport. Ni problem, če izgubiš proti Angliji, Nemčiji ali Španiji, vendar je problem, če izgubiš proti Sloveniji, ki je trikrat cenejša od Srbije in gol doseže igralec iz Celja, ki zasluži 5.000 evrov, noben od naših igralcev pa ne ve, kako ga pokriti,« je dejal Vučić.