Ob tem so poudarili, da SV usposabljanja z bojnimi strupi izvaja zgolj zunaj domovine, konkretno na za to specializiranem slovaškem vadišču.

Zaskrbljenost zaradi onesnaženosti je nastala aprila, ko je mednarodni okoljski center Alpe Adria Green po predstavitvi aktivnosti za varovanje okolja ministrstva in SV opozoril na problem obstoja nevarnih dejavnosti za pitno vodo na območju, kamor spadata tudi vojaški vadišči Poček in Bač. Do teh bi potencialno lahko prišlo predvsem zaradi uporabe bojnih strupov na Počku.

SV redno spremlja stanje zraka, tal, voda, hrupa, biotske raznovrstnosti in gozda. Za monitoring podzemnih voda je ministrstvo zagotovilo program obratovalnega monitoringa, ki ga je potrdila Agencija RS za okolje. Ministrstvo je zagotavljalo navedene monitoringe od leta 2016, še naprej pa se izvaja monitoring podzemnih voda. Zadnji objavljeni izsledki so iz novembra minulega leta, ti pa kažejo, da posamezni analizirani parametri na nobenem merilnem mestu poligona Poček in vadišča Bač ne presegajo mejnih vrednosti za pitno vodo.