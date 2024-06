Vesna Milek: Pariz, ljubezni iz drugih časov (UMco)

Mesto luči, ki bo v kratkem gostilo olimpijske igre, je že pred leti globoko očaralo novinarko, voditeljico in pisateljico Vesno Milek. V Parizu ni sicer nikoli živela, niti ga ni obiskovala kot turistka, pač pa ga je spoznavala kot flâneur, kot Francozi imenujejo pohajalce, ki brezciljno vandrajo po mestu in tako spoznavajo njegove skrite kotičke. Delo, ki bralca vodi skozi svet umetnikov in muz, vladarjev in revolucij ter bleščečih salonov in bordelov, je svojevrsten slavospev Parizu.

Michael Freeden: Ideologija: Zelo kratek uvod (Prevod: Andrej Adam; Založba Krtina)

Michael Freeden, zgodovinar, univerzitetni profesor na oddelku za politiko in mednarodne študije ter eden od utemeljiteljev sodobnega pristopa k študiju politične misli, je avtor več del s področje politične teorije in ideologije. Pričujoče delo, ki je v izvirniku izšlo leta 2003, je njegovo prvo v slovenski jezik prevedeno delo. V njem podrobneje proučuje izraz ideologija, njeno vlogo v politiki in zgodovinske spremembe v razumevanju pojma, posveti pa se tudi argumentom najpomembnejših ideologij.

Karel Teige: Semenj umetnosti (Prevod: Nives Vidrih; Založba Sophia)

Češki avantgardni teoretik in kritik Karel Teige v tem svojem delu ponuja poglobljeno kritiko umetnostnega trga, ki ga označuje kot semenj ali tržnico umetnosti. Soustanovitelj gibanj Devětsil in Leve fronte v delu, ki je v izvirniku izšlo leta 1933, analizira umetnost, podrejeno kapitalu ter izgubo njene avtentičnosti. Pri tem izraža kritiko socialističnega realizma, ki ga vidi kot meščansko konservativnost in odpoved revolucionarnemu mišljenju. Obsežno spremno študijo je prispeval Lev Kreft.

Dan Podjed: Krizolacija: fantastična povest o izoliranih ljudeh (Cankarjeva založba)

V distopičnem romanu o vplivu dolgotrajne izolacije bralec spremlja dogajanje v večstanovanjski hiši, kjer se vsakdo drži zase. Odrasli delajo od doma, otroci se šolajo prek ekranov, prek zaslonov pa potekata tudi druženje in nakupovanje. Zveni znano? Antropolog Dan Podjed nam vsem nastavlja ogledalo, ki ne kaže prijetne slike. Roman je izšel sočasno z delom Krizolacija: znanstveno branje o izoliranih ljudeh, v katerem avtor na znanstveno podprt način piše o vidikih zapiranja med štiri stene.

David Graeber: Bulšihti: Teorija (prevod: Aleksandra Rekar; Založba *cf.)

Ameriški antropolog in politični aktivist David Graeber, čigar več del je že prevedenih v slovenščino, je ob opazovanju ustroja sodobnega sveta razvil teorijo, da imamo vse več delovnih mest, ki so predvsem sama sebi namen. V knjigi, ki vključuje tudi podatke s terena, ugotavlja, da ker nesmiselne službe tudi ekonomsko niso upravičljive, je njihova funkcija lahko zgolj politična – kajti za ljudi z rednim in solidno plačanim bulšihtom je le malo verjetno, da se bodo politično aktivirali …