Slovenija se je z vsemi tremi reprezentancami pomerila v letošnji ligi narodov in jih premagala. Od Francozov je bila boljša s 3:1 v nizih, medtem ko je Kanadčane in Srbe porazila s 3:2.

»Mislim, da je skupina zelo močna. Če bomo hoteli na olimpijskih igrah doseči odmeven rezultat, bomo morali zelo dobro odigrati vsako tekmo v skupini, da si bomo nato zagotovili lažjega nasprotnika v nadaljevanju. Vsekakor pa menim, da gre za enega najmočnejših turnirjev v zadnjem obdobju,« je po žrebu dejal sprejemalec Klemen Čebulj.

Podobnega mnenja je bil tudi selektor Georghe Cretu. »Vse ekipe so zelo dobre in gojijo precej različen stil odbojke. Njihove značilnosti so kompaktnost, tehnična natančnost in tudi fizična moč. V vsaki skupini so ekipe med sabo enakovredne. Šli bomo tekmo po tekmo. Če sem povsem iskren, v tem obdobju nisem nikoli razmišljal o nasprotnikih, temveč predvsem o tem, kako bom svojo ekipo pripravil na tako veliko tekmovanje,« je o razpletu žreba dejal Cretu.

V skupini B bodo igrali Poljaki, Italijani, Brazilci in Egipčani, medtem ko bodo Japonci, Američani, Argentinci in Nemci igrali v skupini C.

Odbojkarski turnir se bo na olimpijskih igrah odvijal med 27. julijem in 11. avgustom.

V prvem delu tekmovanja se bodo reprezentance znotraj posamezne skupine najprej srečale vsaka z vsako, končni izkupiček pa jih bo razvrstil na lestvico, na kateri bodo razvrščene po sedmih kriterijih, med katerimi so osvojeno mesto v skupini, število zmag, število osvojenih točk, razmerje osvojenih in izgubljenih nizov, razmerje osvojenih in izgubljenih točk, medsebojni obračun in mesto na svetovni lestvici.

V četrtfinale se bo uvrstilo osem ekip, in sicer vse tri prvo in drugouvrščene reprezentance iz posameznih skupin ter še dve najboljši tretjeuvrščeni reprezentanci.

Žreb je bil opravljen v Lodžu na Poljskem, kjer se bo v četrtek začel turnir najboljše osmerice v ligi narodov. Slovenija bo prvo tekmo igrala v petek, ko se bo ob 20. uri pomerila z Argentino.

Olimpijske igre v Parizu se bodo začele 26. julija.