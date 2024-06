V sezoni 2024/25 Cankarjevega doma (CD), ki bo imela nov slogan Na krilih umetnosti z vsega sveta, bo izvedenih tudi šest koncertov zlatega abonmaja in šest koncertov srebrnega abonmaja, ki jih je programsko zasnoval mag. Aleš Drenik, vodja programa resne glasbe, opere in baleta v CD. Zlati abonma se programsko pretežno naslanja na klasičen simfonični repertoar, kjer orkestri koncerte radi začinijo s kakšnim veličastnim delom. Letos bodo to denimo pravljična Šeherezada Rimskega-Korsakova, Schubertova Deveta simfonija oziroma Velika in Rahmaninove variacije na temo iz znamenitega Paganinijevega Caprice št. 24. Srebrni abonma prinaša koncerte bolj intimnega značaja, z manjšimi, a zvenečimi komornimi zasedbami in solisti.

Zlati abonma z dirigentkami

Uvodni večer zlatega abonmaja bo pripadel Bamberškim simfonikom, slavnemu pianistu in grammyjevcu Daniilu Trifonovu ter češkemu dirigentu Jakubu Hrůši, ki je trenutno glasbeni direktor Kraljeve opere v Covent Gardnu. Pianist bo igral že omenjene Rahmaninove variacije. Novembra v Slovenijo prvič prihaja Simfonični orkester iz Antwerpna, rezidenčni orkester ikonične Dvorane kraljice Elizabete, z njim pa dve južnokorejski gostji, dirigentka Shiyeon Sung in ta hip ena najbolj iskanih violinistk Bomsori Kim. Kot glasniki flamskega izročila bodo izvedli Dahomejsko rapsodijo flamskega skladatelja Augusta de Boecka, ki jo postavljajo ob bok Dvořákovi Šesti.

Ugleden dirigent Michael Sanderling bo v Zlati 3 pripeljal svoj Luzernski simfonični orkester in zvezdniškega violončelista Gautierja Capuçona, ki je večkratni prejemnik prestižne nagrade Echo Klassik, igra pa na violončelo iz leta 1701 beneškega mojstra Mattea Goffrillerja. Zanimivost tega koncerta bo tudi ta, da bodo izvedli delo Slovenca Blaža ArničaMemento, ki so ga izbrskali sami. Skladateljevo 12-minutno delo naj bi bilo nekakšen »opomnik lastne smrtnosti«.

Z Orkestrom italijanske Švice pod taktirko mlade norveške dirigentke Tabite Berglund februarja k nam prihaja Ray Chen, za katerega pravijo, da je znanilec nove generacije klasičnega glasbenika, saj je tudi izjemno popularna spletna osebnost, kjer je promotor klasične glasbe. Igral bo v koncertu Čajkovskega. Marca v Gallusovo dvorano prihaja Nemški simfonični orkester iz Berlina v družbi še enega odličnega violinista in grammyjevca Gila Shahama. Grammyjevec je tudi David Robertson, ki bo dirigiral. Kot je dejal Drenik, bodo idejo »noben program brez skladateljice« udejanjili z delom skorajda prezrte skladateljice Lili Boulanger, ki bo zazvenelo ob boku bleščeče barvite Šeherezade.

Sezono zlatega abonmaja bo maja zaključil koncert Orkestra Residentie iz Haaga z vzhajajočima zvezdama, pianistko Isato Kanneh-Mason in dirigentko Ruth Reinhardt. S Tretjim klavirskim koncertom Prokofjeva, ki ga bomo slišali tudi pri nas, je pianistka debitirala na odmevnih BBC Proms 2023.

Cikel komornih koncertov

Prvi koncert srebrnega abonmaja v septembru bo pripadel ameriški sopranistki slovenskih korenin Emily Pogorelc, ki je decembra 2022 že gostovala v CD, na gala koncertu opernih arij. Z njo bo Godalni kvartet Simfoničnega orkestra Bavarskega radia, kjer igra tudi naš violončelist Jaka Standler. Oktobra bo na sporedu recital madžarskega violončelista, virtuoza Istvána Várdaija, do katerega je prišlo v sodelovanju s Cellofest Ljubljana in Lisztovim inštitutom Ljubljana. S čelistom bo na odru muzikalni pianist Zoltán Fejérvári, zmagovalec mednarodnega pianističnega tekmovanja v Montrealu in štipendist fundacije Borletti-Buitoni. Novembra pa prihajata mlada zvezdnika, brata Lucas in Arthur Jussen. Po Drenikovih besedah sta med najbolj iskanimi klavirskimi dueti na svetu, »kot nizozemska ambasadorja klasične glasbe pa občinstvo nagovarjata s prezenco, polno zanosne energije, in s skorajda simbiotičnim igranjem«.

Srebrni abonma se bo spomladi nadaljeval z orgelskim recitalom Olivierja Latryja, ki je titularni organist stolnice Notre-Dame v Parizu, kar je postal že pri rosnih 23 letih, in velja za genialnega improvizatorja z bujno domišljijo. Aprila v Ljubljano ponovno prihaja makedonski pianist Simon Trpčeski, ki se ponaša z ugledno mednarodno kariero. Srebrni abonma se bo maja zaključil z gostovanjem vokalnega okteta Voces8. Po Drenikovih besedah gre za vokalni fenomen svetovnega formata, ki ustvarja redko prepletanje eteričnega in spiritualnega, krasita pa ga tudi vokalna perfekcija ter širok in žanrsko raznolik repertoar.