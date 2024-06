Pridelovalci pšenice zahtevajo obljubljeno pomoč države, ki so jo lani odplaknile ujme

Žetev pšenice se je začela nekoliko prej kot običajno, pridelovalci pa že opozarjajo, da bodo zaradi ukrajinske krize, katere posledice so višji proizvodni stroški in padec borznih cen, drugo leto zapored pridelali veliko izgubo. Od vlade in kmetijskega ministrstva pričakujejo denarno pomoč zaradi izpada prihodka tako lani kot tudi letos. Za leto 2023 naj bi je dobili 2,8 milijona evrov.