Privoščili smo si nedeljsko gostilno, za katero očitno dobro skrbi vsa družina. Pri Juvanu, to je treba reči, znajo kuhati. Izkazalo se je namreč, da imajo prav tisti, ki so nas že dolgo opozarjali, da gre Juvana postaviti ob bok najboljšim klasičnim gostilnam v okolici Ljubljane, Spodnjemu in Zgornjemu Kirnu, kjer nore zamisli in eksotične sestavine nadomesti mojster ali mojstrica v kuhinji, ki zna dobro vrteti kuhalnico.

Pri Juvanu imajo tudi solidno karto slovenskih, rahlo predvidljivih vin, a na žalost pri penečih vinih na kozarec ponudijo le prosecco, kar se tako ob cenah kot kakovosti naših penin in šampanjcev vseeno zdi malce podcenjujoče za gosta, ki pride na tradicionalno kosilo. Ja, kosilo, pri Juvanu ni večerij, saj zapirajo ob petih popoldne, verjetno tudi zato, ker jim poidejo sestavine, kar se zdi v času zamrznjenih možnosti pravzaprav dobra ideja. V našem primeru ob pol treh popoldne ni bilo več telečje pečenke, ocvrtega piščanca bi morali naročiti vnaprej. Obe jedi kanimo pokusiti zelo kmalu.

Žolce, ki smo si jo kar malo želeli, ni bilo, preskočili smo ponujeno hobotnico v solati in se raje odločili za neponovljivo govedino v solati. Meso je bilo narezano na lepe tanke rezine, ravno prav okisano in obogateno s prav tako na tanko narezano rdečo čebulo. Ena porcija (11,50 evra) je skupaj s svežim kruhom zadostovala za dve osebi.

Mimogrede, podobno kot še nekaj gostiln v Ljubljani je Juvan pozicija, kjer gostje lahko pokažejo, kakšen avto so si kupili. V našem primeru so športni porscheji gladko premagali mercedese in BMW-je, takšni publiki pa je pametno prilagoditi cene. Cene pri Juvanu niso zelo visoke, a so še vedno malo višje kot pri neposredni konkurenci.

Najbolj dostopne so seveda juhe, bogata, rumena, skoraj oranžna goveja stane manj kot pet evrov, v njej je ob rezancih tudi mesni žlikrof in veliko korenja, okus pa je kar se da približan tistemu, ki ga ima slovenska publika najraje doma. Tako zelo je teknila, da se je porcija na koncu zdela kar nekoliko premajhna.

Pri toplih predjedeh in glavnih jedeh se držijo cen v okolici 15 evrov. Za ta denar ponujajo večino jedi s šparglji, ki se skupaj z letnim časom, ki ga zaznamujejo, počasi poslavljajo. Mi smo si jih za konec sezone privoščili na drobtinah, torej »po poljsko«. Porcija je bila velika, enostavni recept pa je navdušil. Za enako ceno nismo bili razočarani niti nad obilno porcijo praženih telečjih jetrc. Prav nasprotno, jetrca so bila sijajna. Pripravijo jih malo manj slana, kot smo navajeni, in tudi čebule je nekaj manj. Lahko bi jih dobili tudi v kombinaciji z gobami ali šparglji, a se nam je to zdelo nekoliko prebogato, saj smo omako že tako mazali z odličnim kruhom.

Šparglji po poljsko

Kot smo omenili, so cene zmerne tudi pri glavnih jedeh, je pa jasno, da se v primeru varčevanja ne smete lotiti biftekov, ki se dvignejo nad 30 evrov. Naša ideja je bila enostavnejša in znatno cenejša: dunajski zrezek, v bistvu dva srednje velika predstavnika te vrste v porciji (13 evrov). Teletina je bila lepo mehka, skorja pa hrustljava in takšen klasični dunajec je v spremstvu pečenega krompirja povsem zadovoljil naše apetite. Pomembno je napisati tudi, da smo po dolgem času naleteli na lepo sezonsko ponudbo solat in brez pomisleka pograbili skoraj sladke kumare s smetano ter stročji fižol v solati.

Dunajski zrezek

Na koncu imajo pri Juvanu res veliko različnih sladic, kar nekaj, ki so jih našteli, jih ni bilo omenjenih med različnimi palačinkami in tortami na jedilnem listu. Odločili smo se za sezonsko ponudbo. Zadišale so nam sveže borovnice, ki jih ponujajo s sladoledom, sladkorjem ali smetano, mi pa smo si jih želeli karseda prvinske. Res so se prilegle. Nekoliko krepkejši, a nič manj slasten ni bil hišni češnjev zavitek. Velikega kosa je zmanjkalo v nekaj trenutkih.

