Z novim partnerstvom naj bi si zagotovil pospešek pri razvoju programske opreme, so po zaprtju borz v torek sporočili iz Volkswagna.

Volkswagen bo z vzpostavitvijo skupnega podjetja prišel do neposrednega dostopa do Rivianove tehnologije, ki jo bo lahko implementiral tudi v svoje električne avtomobile, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Prek tega sodelovanja bomo za naše avtomobile zagotovili najboljše rešitve v krajšem času in po nižjih stroških," je poudaril izvršni direktor Volkswagna Oliver Blume. Partnerstvo se po njegovih besedah brezhibno ujema z njihovo obstoječo programsko strategijo in njihovimi izdelki. "Krepimo naš tehnološki profil in našo konkurenčnost,« je podčrtal Blume.

Oglasil se je tudi izvršni direktor Riviana RJ Scaringe, ki je povedal, da se veselijo sodelovanja s Volkswagnom. »Pri Rivianu smo že od začetka osredotočeni na razvoj visoko diferencirane tehnologije in vznemirljivo je, da je to prepoznalo tudi eno največjih in najbolj cenjenih avtomobilskih podjetij na svetu,« je zadovoljen. »Rivian smo razvili, da bi sodelovali pri zelenem prehodu, partnerstvo s Volkswagnom pa je skladno s to misijo,« je še navedel Scaringe.