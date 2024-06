Projekt bo v okviru cilja prilagoditve jedrnega omrežja TEN-T dvojni civilno-obrambni rabi prometne infrastrukture pomembno prispeval k pretočnosti težkega tovornega prometa po Evropi in večji prometni varnosti na tem delu koridorja TEN-T ter izboljšal dostop do koprskega pristanišča.

V okviru projekta bodo zamenjali oziroma rekonstruirali viadukt Devina na odseku štajerske avtoceste med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami. Prav tako bodo zamenjali mostova čez reko Pivko na odseku primorske avtoceste med Postojno in Razdrtim. Projekt, ki ga izvaja Dars, se je začel januarja letos in naj bi bil zaključen decembra 2027.