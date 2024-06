Štirje bivši člani vlade oziroma premierjevega kabineta so (bili) pri izplačilih za maj prejemniki nadomestila plače: bivša pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan in njen državni sekretar Igor Šoltes, ki ju je v začetku pomladi odnesla afera z nesojeno sodno palačo na Litijski cesti v Ljubljani, bivša državna sekretarka Petra Škofic, ki ne vodi več kabineta predsednika vlade, in bivša državna sekretarka za kulturo pri premierju Kaja Širok. Za maj je to pri izplačilu sredi junija za Škofičevo pomenilo 4493,03 evra bruto nadomestila, za Širokovo 4240,49 evra bruto, za Švarc-Pipanovo na postavkah ministrstva za pravosodje 4725,10 evra bruto in za Šoltesa 2098,05 evra bruto za polovico maja.

Godčeva daleč pred Janšo

Za vse plače in nadomestila je v kabinetu Roberta Goloba s premierjem na čelu za maj šlo 50.661,02 evra bruto. Predsednik vlade je zaslužil bruto 6550,82 evra, kar je v neto znesku pomenilo 4045,59 evra in je več od tega, kolikor je v istem plačnem razredu maja zaslužila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Njena zadnja neto plača: 3707,20 evra. Če še ostanemo pri treh predsednikih: majska plača predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, ki edina med poslankami in poslanci pride nad šest tisočakov: 6298,11 evra bruto. Iz parlamenta neto zneskov ne sporočajo.

Še nekaj bolj izpostavljenih poslancev poglejmo. Novoizvoljeni evropski poslanec Branko Grims 4588,87 evra bruto, njegov strankarski šef Janez Janša recimo 4504,27 evra bruto, Anže Logar 4267,93 evra bruto. Krepko višje od bivšega premierja, ki je zdaj »le« poslanec, je vodja poslanske skupine SDS, druge največje, Jelka Godec – za maj je zaslužila 5702,69 evra bruto. Borut Sajovic, vodja – največje – poslanske skupine Gibanja Svoboda, je maja zaslužil še malo več, 5892,76 evra bruto.

Na precej boljšo plačo kot doma bo v Bruselj, ker je bil izvoljen za evropskega poslanca, odšel poslanec in predsednik NSi Matej Tonin. Za maj je v državnem zboru prejel 3807,74 evra bruto ... Med poslanci in na nižji plači od ministrske je po odhodu iz Golobove vlade Uroš Brežan. Maja je zaslužil 4438,66 evra bruto.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je zaslužil 6280,16 evra bruto plače, kar je v neto znesku pomenilo 3605,89 evra. V Bruselj za evroposlanca odpravljajoč se obrambni minister Marjan Šarec je v istem mesecu zaslužil 6001,48 evra bruto, kar je bilo 3624,26 evra neto. Njegova državna sekretarja pa: Damir Črnčec 5474 evrov bruto, kar je 3449,63 evra neto, in v pokoj odhajajoč Rudi Medved 5686,52 evra bruto, kar je bilo neto 3292,36 evra. Državni sekretar Boštjan Šefic, vodja vladne službe za obnovo po lanskih poplavah in plazovih, je zaslužil 5666,13 evra bruto.

Teren jim stavka, plača ne

Kaj pa ministri, ki jim neposredni teren že tedne in tedne stavka? Nevidni minister za javno upravo Franc Props, ki je bil prej poslanec Golobove stranke, je za maj dobil 6392,30 evra bruto plače, ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel pa 6130,66 evra bruto. Finančni minister in eden od podpredsednikov vlade Klemen Boštjančič je sredi junija za maj prejel 6149,34 evra bruto oziroma 3543,99 evra neto plače. Podpredsednik vlade in vladni govorec Matej Arčon, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, recimo 6093,26 evra bruto, kar je zneslo 3507,74 evra neto. Prav tako podpredsednica vlade, zunanja ministrica Tanja Fajon, je dobila 6168,02 evra bruto, kar je 3552,73 evra neto plače za maj.

Državni sekretar na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Srečko Đurov, pred prihodom na ministrstvo v kvoti SD delujoč v mestnih upravah v Murski Soboti in Mariboru, je maja zaslužil 5333,83 evra bruto. Na ministrstvu je nasledil zdaj pravosodno ministrico Andrejo Katič. Njena ministrska plača za maj: 6186,35 evra bruto.

Kmetijska ministrica Mateja Čalušić je dobila 5850,30 evra bruto plače. Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh je maja zaslužila 5925,04 evra bruto, ministrica za kulturo Asta Vrečko 5831,62 evra bruto, infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek bruto 6205,41 evra, kar je bilo 3570,66 evra neto. Majska plača ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana: 6269,59 evra bruto, kar je 3565,98 evra neto. Njegova državna sekretarja sta zaslužila: Matevž Frangež 5331,66 evra bruto, kar je 3394,06 evra neto, in Dejan Židan bruto 5533,22 evra, neto znesek ni javen, po logiki pa je blizu Frangeževemu ...

