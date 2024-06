Na Novem trgu bo obiskovalcem na voljo 22-metrski trampolinski most, ki ga bodo lahko preizkusili brezplačno.

Na trampolinih se bodo predstavili tekmovalci iz Slovenije in povabljeni mojstri akrobatike z vsega sveta, ki bodo lovili najvišji skok nad Ljubljanico na največjem trampolinu na svetu, izvajali premete, vijake in druge odbite akrobatske predstave na trampolinih v velikosti 5 x 5 metrov.

Letošnja novost bo dodaten megatrampolin v navijaški coni v velikosti 10 x 10 metrov. Trampolini bodo za obiskovalce delovali med 14. in 20. uro v petek ter med 9. in 23. uro v soboto. Kot posebna gostja bo tokrat nastopila priznana akrobatka na obroču in svili Tamia Šeme, ki je navdušila v šovu Slovenija ima talent.