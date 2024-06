Strop cerkve svetega Petra na Svetem Primožu velja za najstarejši ohranjen leseni strop v Slovenji, ki sodi v sam vrh srednjeevropskega prostora glede na svojo motiviko, izbor barv in način obdelave. Prav tako je izjemno malo ohranjenih lesenih stropov na evropskih tleh. »Zaradi predelav so bili mnogi drugi po Sloveniji odstranjeni, ta pa se je ohranil tudi zaradi odmaknjene lokacije. Strop sodi v sam evropski vrh mojstrske izdelave lesenih stropov glede na svojo motiviko, izbor barv in način obdelave. Pri restavriranju so se pokazale hude nepopravljive poškodbe, ki jih je povzročila vlaga. Posamezni elementi so bili popolnoma prepereli in črvivi. Z datacijo lesa so ugotovili, da so bile smreke posekane leta 1479, strop je bil sušen in poslikan med letoma 1480 in 1481,« je strop, ki je pomemben del slovenske kulturne dediščine, predstavila vodja projekta razstave iz kranjske enote ZVKSD Maja Avguštin in poudarila, da so poslikani stropi v srednjeveških cerkvah predstavljali simbol večnosti, ki se ohranja prek poslikav, ki so bile na stropu te cerkve zelo žive in so govorile o nebesni morfologiji v naravnem in krščanskem redu.

Avtor poslikave ni znan

Veliko je živalskih motivov, narisane so tako prave kot tudi domišljijske živali. Upodobljen je tudi motiv lova na jelena. Mojstri so pri poslikavi uporabili rdeče, zlatorumene, bele in sivozelene tone. Avtor poslikave ni znan, gradnjo so najverjetneje financirali bogati Kamničani, saj je bil v 15. stoletju Kamnik zelo bogato mesto. Na razstavi, ki bo v mekinjskem samostanu na ogled do decembra, so natančno predstavljeni konservatorsko-restavratorski posegi. Maja 2017 so leseni strop prepeljali v restavratorsko delavnico. Nato so v procesu postopkov analizirali barvno plast, ocenili starost lesenega nosilca in stanje nosilne konstrukcije. Zaradi prisotnosti lišajev, mahov, insektov in gliv je bila potrebna sterilizacija stropa z dušikom. Po čiščenju in utrjevanju slikovne plasti so stropne elemente začeli mizarsko sanirati, veliko desk je namreč razpadlo na več delov; obnova se je končala s kitanjem.

Restavriranje poslikave je potekalo v Restavratorskem centru ZVKSD. Poslikavo so lahko kljub visoki stopnji uničenosti rešili, saj je bila narejena s šablonami, kar pomeni, da se vzorec ponavlja, ima pa vsaka deska svoj vzorec. Ko je bil strop restavriran, ga je bilo treba vrniti v cerkev sv. Petra. Deske so pripeljali s tovornim vozilom, traktorjem in gozdarsko prikolico, na koncu pa so morali posamezne elemente stropa nositi peš. Zelo zahtevna je bila tudi končna montaža. Na razstavi je razstavljena tudi kopija stropa v razmerju 1:3. Morda kot zanimivost še omenimo, da je Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani opravila raziskavo starosti lesa. Ugotovili so, da gre v celoti za smrekov les, ki je bil posekan do leta 1479, kar pomeni, da je bil strop sušen in poslikan med letoma 1480 in 1481.

V slabem stanju tudi fasada cerkve

Poleg stropa je v izjemno slabem stanju tudi fasada, ki je danes popolnoma gola, nekoč pa je bila ometana in beljena. Trenutno potekajo restavratorska dela na treh oltarjih iz 17. stoletja; letos bodo obnovili tudi tlak in notranje ostenje. Lanskoletno neurje je močno poškodovalo še zvonik cerkve svetega Primoža, ki še čaka na popravilo. Pri restavratorski dejavnosti je problem težavno pridobivanje sredstev. To pa ni edini poslikan strop v občini Kamnik, drugi je v cerkvi svetega Nikolaja na Gori v Tuhinjski dolini, ki je iz leta 1680. Kopijo stropa si lahko v samostanu ogledate vsak dan ob delavnikih od 8. do 15. ure, v sklopu razstave pa načrtujejo tudi delavnice in vodenja.