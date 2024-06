Že pred začetkom glavne turistične sezone se po Bledu znova vijejo kolone vozil. »Kar nekaj je slabe volje zaradi zapor ceste, saj je še vedno odprtih kar nekaj gradbišč,« je minuli teden na novinarski konferenci povedal blejski župan Anton Mežan. Zagotovil je, da se večina del zdaj zaključuje, to velja tudi za dela na glavni cesti pri Mlinem, ki povzročajo največ težav.

Dela na Mlinem, ki so povezana z ureditvijo novega konzolnega pločnika, bi morala biti končana že maja. »Vendar so pri polaganju komunalne infrastrukture delavci naleteli na skalo, ki je zaradi bližine hiš in obale niso mogli minirati, zato je delo teklo počasi, zaradi tresljajev pa se je podrla več kot 120 let stara škarpa. Zdaj urejamo še to, ampak upam, da bo do konca meseca končano,« je dejal župan.

Še vedno poteka tudi gradnja kolesarske poti med Bledom in Bohinjem ter krožišča na Betinovem klancu, ki predstavlja prvo fazo blejske južne obvoznice. »Tam bo gradbišče še vso sezono, ampak ne bo več vplivalo na promet,« je povedal župan, ki je zadovoljen, da je spet odprta kolesarska povezava med Lescami in Bledom. Za kolesa so ob jezeru postavili tudi nova stojala, tako da ne bodo več ležala po parkih ali naslonjena na obcestne svetilke, ograje in celo priveze za kočijaže.

Mežan je poudaril, da so se na Bledu na letošnjo poletno sezono začeli pripravljati že lani: »Imel sem številne sestanke z različnimi deležniki, ker smo želeli slišati mnenja o tem, kaj je treba narediti za boljše sobivanje zlasti domačinov in turistov.«

Napovedal je, da bo varnostna služba skrbela za to, da bo več nočnega reda in miru, saj se znova pojavljajo gostje, ki popivajo in razgrajajo po Bledu ter tako domačinom kot drugim gostom kratijo nočni počitek. Na podlagi tega, ali bodo gostinski lokali dovolj skrbni pri umirjanju svojih gostov, bodo na občini odločali tudi o dolžini njihovega obratovalnega časa.

Vprašaj me, sem domačin

Prav tako na Bledu krepijo akcijo Vprašaj me, sem domačin, s katero ozaveščajo obiskovalce o primernem vedenju. Lani so se z informatorji osredotočili na območje od Grajskega kopališča do Grand hotela Toplice. Če bi vsak lahko počel kar koli, bi lahko v parku od kopališča do hotela hkrati ležalo, kampiralo ali imelo piknike na stotine ljudi, je opozoril Mežan.

Letos želijo delovanje informatorjev razširiti naprej do Mlinega. Mežan si ob tem želi, da bi vsakomur postalo samoumevno, da je treba za ohranitev lepote Bleda spoštovati nekatera pravila. »Bled je po površini tako majhen, da ne moremo dovoliti vsega, kar bi si kdo želel početi,« je pojasnil župan in pozval k spoštovanju tega bisera.

Direktor Turizma Bled Blaž Veber je pojasnil, da je projekt Vprašaj me, sem domačin eden izmed osrednjih komunikacijskih kanalov, s katerim poleti dosežejo obiskovalce, med katerimi je projekt tudi zelo dobro sprejet. Sodelujoči občani obiskovalce med drugim informirajo tudi o različnih možnostih obiska okolice Bleda in dogajanju na tem območju.

Letošnje Blejsko poletje bo v 70 dneh ponudilo 90 dogodkov na različnih lokacijah v bližini jezera, širše po Bledu in v okoliških vaseh. Znova se bo zvrstila množica koncertov na Jezerski promenadi, v drugi polovici poletja pa bo potekala še serija Koncertov na jezeru na veslaških tribunah v Veliki Zaki, kjer bodo tudi filmske projekcije v okviru Piknik kina. Kot je prepričan Veber, gre za eno najlepših lokacij za tovrstne dogodke v Sloveniji. Vrhunec poletja pa bodo znova Blejski dnevi, ko bo po jezeru zaplavalo 10.000 lučk v jajčnih lupinah.