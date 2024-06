Poklon ustvarjalnosti prve slovenske pesnice

Letos mineva 170 let od smrti prve slovenske pesnice, pisateljice in skladateljice Josipine Urbančič Turnograjske. Njeni dragoceni ustvarjalni dediščini so se v Gorenjskem muzeju poklonili z razstavo Dehteči cvet slovenske besede, ki bo v Prešernovi hiši v Kranju na ogled vse do 1. septembra.