Zadnji tak primer je zaplet glede sporazuma z Ukrajino. Posebno predsednica (PR RS) Nataša Pirc Musar, ki ves čas kot iz rokava stresa floskule o nujnosti dialoga in o njeni spoštljivosti vseh ljudi, pogrne na celi črti. Že leto in pol (!) niti odgovori ne na priporočeno pismo z zaprosilom za sprejem delegacije sorodnikov prvih žrtev fašizma v Evropi, junakov iz Bazovice! Kako naj potem sorodniki teh žrtev verjamemo v iskrenost njenih besed, izrečenih v govoru na letošnji proslavi ob Dnevu državnosti, ter v iskrenost njene stalne izreke o nujnosti dialoga? Besede so poceni, dejanja edino štejejo – velja tudi za PR RS Natašo Pirc Musar.

Začne se s povabilom na pogovor, za način dosege cilja na polju zunanje politike. Eden od teh ciljev in težkih nalog bi moral biti, vseh treh imenovanih politikov in naše diplomacije, odgovorne za Italijo, da kot suverena in samozavestna država Slovenija stori prav vse za sodno posthumno rehabilitacijo narodnih trpinov pred sodiščem v Rimu, prvih žrtev fašizma v Evropi, saj so kot Primorci, po volji zmagovalnih velesil 1. svetovne vojne, takrat postali italijanski državljani, padli pa v času fašizma (Bazovica, 6. september 1930), in to v času miru v Evropi. Padli so v borbi za osnovno človekovo pravico govoriti v maternem jeziku. V Italiji še danes uradno veljajo za teroriste samo zato, ker so se borili za pravico govorjenja v slovenskem jeziku. In ta že 94 let trajajoča krivica, očitno, niti malo ne moti PR RS Pirc Musar. Kje je zdaj njen nujni dialog? V tem primeru s sorodniki junakov. Za dialog sta namreč vedno potrebna najmanj dva sogovornika.

mag. Marko Bidovec, predsednik upravnega odbora Ustanove fundacije Bazoviški junaki in ostale žrtve fašizma